Lenovo lance le mobile de jeu Legion Phone Dual 2: nos premières impressions

Legion Phone Dual 2 vient d’être lancé et comme nous avons déjà commencé à tester le téléphone et que nous l’avons utilisé pendant un certain temps, nous pouvons déjà rendre compte de nos premières impressions de cette performance. Rien que pour un téléphone de jeu, bien sûr, les performances sont centrales et Legion 2 est le téléphone Android le plus rapide que nous ayons jamais testé, oui à plusieurs égards le téléphone le plus rapide de toutes les catégories.

Ce qui rend le téléphone rapide, c’est en partie qu’il possède bien sûr le dernier Snapdragon 888 de Qualcomm, mais ce n’est pas la seule chose. Pour pouvoir utiliser de manière optimale les performances, le téléphone dispose également d’un ventilateur intégré qui tourne automatiquement lorsque le téléphone a besoin d’une dissipation thermique supplémentaire et il est clair lorsque je lance une application de référence, par exemple, pour tester les performances. L’écran mesure un peu moins de 7 pouces, dispose d’une mise à jour de 144 hertz et d’une touche de 720 hertz. Le téléphone est perçu en texte brut comme terriblement rapide. Il convient également de mentionner que nous n’avons aucun problème avec le téléphone devenant visiblement chaud, même sous une charge lourde.

Pas inconfortablement chaud

Sinon, cela peut être un problème lorsque les téléphones sont pressés au maximum, mais Lenovo a essayé de contrer la génération de chaleur de plusieurs manières. Legion Phone Dual 2 est conçu pour être utilisé principalement en mode paysage. Vous remarquez cela, entre autres, dans le fait que la caméra selfie est située dans un petit module qui fait saillie sur le côté long du téléphone. C’est pour que vous puissiez vous filmer lorsque vous diffusez votre jeu et ainsi obtenir à la fois le jeu et vos réactions. En utilisation normale, lorsque vous jouez, vous tenez le téléphone aux extrémités de la carte et en plus d’installer le ventilateur, Lenovo a également placé les composants de sorte que toute génération de chaleur soit centrée au milieu où vous ne tenez toujours pas vos doigts. Pas de dégagement de chaleur désagréable alors. Legion 2 a à la fois deux batteries et deux ports USB, et en divisant les batteries en deux, Lenovo peut charger le téléphone plus rapidement. Le chargeur spécial fourni avec deux câbles peut donc être connecté simultanément au côté court et au côté long du téléphone, pour une charge la plus rapide possible.

Contrôle avec boutons – vue dégagée

D’autres choses importantes dans un mobile de jeu, en plus de l’écran, les performances sont les commandes et, comme d’habitude sur les mobiles de jeu d’aujourd’hui, vous pouvez mapper les pressions d’écran sur les boutons physiques du téléphone, le tout pour obtenir une meilleure expérience, pouvoir agir plus rapidement. événements dans le jeu et éviter vos doigts obscurcit n’importe quelle partie de l’écran.

Il y a des boutons tactiles à la fois sur le dessus du téléphone et à l’arrière. Au total, il y a huit boutons et à la fois une pression et un balayage. Grâce à la caméra selfie sur le côté, presque toute la façade est également un écran et nous évitons les panneaux de capteurs et les trous de caméra dans l’écran. Cependant, les haut-parleurs sont une priorité, pour le son dans les jeux bien sûr, ils prennent donc quelques millimètres de chaque côté de l’avant et donnent un son vraiment impressionnant, encore plus impressionnant que le déjà vraiment bon du prédécesseur.

Sinon, le Lenovo Legion Phone Duel 2 a un cadre en métal et en verre à l’arrière où, en plus du ventilateur, on retrouve également deux caméras. Il s’agit d’un appareil photo principal de 64 mégapixels accompagné d’un grand angle de 16 mégapixels et lors de nos premiers tests, il est à noter que les appareils photo ne sont pas une priorité de Lenovo. Ils doivent se battre, avant tout, sous un mauvais jour. À l’arrière, il y a aussi des lumières RVB que vous pouvez personnaliser avec différentes couleurs et combinaisons d’impulsions lumineuses. Ce voyant est allumé lorsque le téléphone est en cours d’utilisation, mais peut également être éteint si vous préférez.

Lenovo Legion Phone Dual 2 est maintenant disponible en précommande et est vendu dans les couleurs noir ou blanc. Il est également disponible en deux configurations, une avec 12 Go de mémoire de travail et 256 Go de stockage pour 799 euros et une avec 16/512 Go pour 999 euros. Nous n’avons pas encore reçu de prix recommandés en couronnes suédoises.