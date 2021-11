Accueil » Actualité Le nombre de mobiles vendus diminue – Apple reprend la deuxième place Actualité Le nombre de mobiles vendus diminue – Apple reprend la deuxième place Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Au cours du troisième trimestre, les problèmes auxquels l’ensemble de l’industrie électronique a récemment été confrontée ont également rattrapé l’industrie mobile. Dans le passé, il a réussi à esquiver d’une manière ou d’une autre et ses chiffres étaient toujours en hausse, mais voici maintenant le premier rapport d’IDC (International Data Corporation) qui montre que l’industrie vend moins qu’auparavant. La liste des parts de marché et des unités vendues en tête de liste a également changé depuis la même période l’an dernier. Au troisième trimestre, Apple a progressé et Xiaomi a perdu sa deuxième place par rapport à l’an dernier. Apple est passé de 11,7% du marché à 15,2% tandis que Xiaomi est passé de 13,1 à 13,4. Malgré une augmentation de la part de marché, Xiaomi a vendu 4,6% de téléphones mobiles en moins. Apple, d’autre part, a augmenté le nombre d’unités vendues de 20,8%.

Samsung est toujours au sommet, relativement peu menacé avec une part de marché de 20,8%, cependant, ils ont perdu 1,9% en termes de part de marché. En termes d’unités vendues, ils ont perdu encore plus, 14,2% d’unités en moins ont été vendues par Samsung au troisième trimestre 2021 par rapport à 2020.

Au total, le nombre d’unités vendues a diminué de 6,7% par rapport à la même période l’an dernier. Vivo et Oppo se retrouvent à la quatrième place (les différences entre les deux sont si petites qu’ils ne veulent pas les séparer). Mais leurs ventes ont augmenté par rapport à la même période l’an dernier. Leurs parts de marché ont également légèrement augmenté. On peut ajouter que Vivo et Oppo ont la même société mère, ce qui en fait un fabricant beaucoup plus important.

Les différences sont grandes entre les différentes parties du monde. L’Europe de l’Est et l’Asie (à l’exception du Japon et de la Chine) sont les principales montées où le nombre d’unités vendues a baissé de 23,2 et 15,2 % respectivement. Aux États-Unis, en Europe occidentale et en Chine, la perte a été beaucoup plus faible, 0,2%, 4,6% et 4,4%. C’est parce que les fabricants ont donné la priorité à ces derniers marchés. Il se peut aussi que les marchés les plus récemment cités vendent davantage de téléphones phares et ce sont aussi ceux-ci qui ont été priorisés lorsque la pénurie de composants a été rappelée.

Les derniers rapports indiquent que la pénurie de composants se poursuivra pendant plusieurs années, ce qui signifie probablement que nous verrons plusieurs chiffres en baisse.