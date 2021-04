Accueil » Actualité Le Nokia X50 pourrait être leur nouvel appareil photo phare Actualité Le Nokia X50 pourrait être leur nouvel appareil photo phare Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Les rapports du site dédié à Nokia nokiapoweruser.com nous parlent d’un futur téléphone Nokia qui pourrait devenir leur nouveau produit phare avec la mise au point de l’appareil photo. Comme les derniers modèles de Nokia, le X10 et le X20, on pense qu’il suit le même système de dénomination et celui-ci s’appellera alors le X50. Le X50 devrait avoir la 5G et est bien pensé pour être la suite du Nokia 8.3 5G.

En ce qui concerne l’appareil photo, qui est censé être le numéro principal du téléphone, la variante à cinq tubes de 8.3 est censée accompagner le nouveau X50. Il aura probablement à nouveau des optiques de Zeiss et la technologie sonore d’Ozo, qui était auparavant la caméra VR de Nokia, mais qui fournit désormais des solutions sonores à un certain nombre de fabricants de mobiles différents. Une mise à jour du nouvel appareil photo pourrait être le capteur de 108 mégapixels que de plus en plus de téléphones mobiles utilisent actuellement. Ce sera probablement aussi un objectif grand angle, un appareil photo profond, un zoom macro et un téléobjectif.

On pense que le Snapdragon 775 de Qualcomm devra assumer la tâche de conduire le nouveau X50. Cette puce système n’a pas encore été lancée, donc elle finit les spécifications, mais on pense qu’il s’agit d’une véritable mise à jour de son prédécesseur 765G.

En mode écran, un écran qhd plus de 6,5 pouces avec mise à jour à 120 Hz apparaîtrait dans ce modèle. Nokia a reçu deux nouvelles batteries certifiées, celles-ci ont une capacité de 6000 mAh ce qui devrait offrir une bonne autonomie.

Si nous regardons loin dans le temps, Nokia a été un leader des caméras mobiles et nous nous souvenons, entre autres, des best-sellers des premières années de la caméra mobile, comme le N73 mais aussi plus tard lorsque nous avons été introduits à la marque Pureview avec, pour exemple, le Nokia 1020. nous avions des attentes élevées pour le Nokia 9 Pureview, un retour imaginaire au sommet et quelque chose que les fans de Nokia attendaient alors longtemps, mais un téléphone qui ne répondait pas aux attentes mais qui est devenu un échec. Nokia 9 Pureview disposait d’un ensemble de caméras alors très inhabituel composé de cinq caméras dans un anneau et afin de traiter avec succès toutes les données d’image, HMD Global a été contraint d’utiliser une version spécialement adaptée du Snapdragon de Qualcomm de l’année précédant le lancement de Nokia 9.

On peut supposer que HMD Global a tiré quelques leçons de cette expérience et qu’elle empruntera un chemin plus facile cette fois. Reste à voir si ce sera un succès.