Lancement: Sony Xperia 1 Mark 3 – Donne la priorité à la vitesse

Grâce à une collaboration étroite et continue avec ses propres ingénieurs du département caméra de Sony, le Xperia 1 Mark 3, désormais officiel, prend plusieurs mesures, notamment en ce qui concerne les caméras, mais aussi lorsque nous regardons l’écran, par exemple.

Bien sûr, les performances sont également améliorées, avec le dernier Snapdragon 888 phare de Qualcomm sous le capot, ce qui signifie également qu’en plus d’être un téléphone avec des performances de haute qualité, il s’agit également d’un mobile 5G. La prise en charge de la 5G est également disponible sur les trois téléphones lancés aujourd’hui par Sony.

Zoom étendu

Lorsque nous examinons de plus près les caméras du Xperia 1 Mark 3, il reste clair que Sony choisit de suivre sa propre voie. Au lieu de choisir un capteur plus grand, un capteur que Sony fournit lui-même à d’autres fabricants de mobiles, la société donne la priorité à la vitesse Xperia 1, puis sous la forme d’une mise au point automatique rapide et d’une prise de vue continue d’images jusqu’à 20 images par seconde, le tout avec un équilibrage individuel. autofocus et balance des blancs. Pour que vous puissiez prendre de bonnes photos nettes, même de sujets en mouvement rapide. Vous choisissez donc cela sur un nombre plus élevé de mégapixels et vous vous contentez de 12 mégapixels que Sony considère comme suffisants pour la majorité des utilisateurs. Comme auparavant, Sony a une mise au point automatique qui se concentre sur l’œil des humains et des animaux et peut suivre lorsqu’ils se déplacent.

Les quatre caméras à l’arrière du Sony Xperia 1 Mark 3 se composent d’une caméra principale, d’un grand angle, d’un capteur de profondeur et d’un zoom. Un grand angle de 16 millimètres et la caméra principale de 24 mm sont complétés par ce qui est le plus intéressant dans le contexte, à savoir un zoom à deux positions fixes 70 et 105 mm respectivement. Vous pouvez basculer entre ces deux modes, au lieu de zoomer en continu du grand angle au zoom le plus élevé, comme dans d’autres appareils photo mobiles. Dans la plage de zoom comprise entre 70 et 105 modes, le téléphone utilise ensuite l’IA pour optimiser la qualité de l’image.

Cette solution signifie que le téléphone sera meilleur pour prendre des photos même dans des environnements plus sombres et, comme je l’ai dit, il peut offrir la vitesse en matière de mise au point automatique et de prise de vue en continu.

L’application appareil photo du nouveau Xperia a reçu un aperçu et voici à la fois un mode avancé avec de nombreux paramètres manuels et un mode «Basique» plus simple qui convient bien lorsque vous voulez juste prendre une photo rapide. Cela signifie que l’application appareil photo standard et l’application précédente Camera Pro sont désormais fusionnées. Cependant, l’application spéciale Cinemo Pro reste pour des possibilités étendues lorsque vous devez filmer une vidéo.

Écran 4K avec 120 hertz

Sur le devant du téléphone, nous trouvons la caméra selfie que Sony se trouve habituellement au-dessus de l’écran et est accompagnée de haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant. Le son doit être 40% plus fort que dans le modèle précédent et avoir des basses plus profondes. L’écran lui-même est un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution 4K et HDR et prenant en charge la mise à jour de l’écran à 120 hertz. Le format est le 21: 9 long et étroit. De plus, l’écran dispose d’une détection tactile en 240 hertz, particulièrement utile lors de la lecture, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous.

En ce qui concerne le son, le Sony Xperia 1 Mark 3 possède toujours la prise casque 3,5 millimètres et il a même été amélioré pour de meilleures caractéristiques sonores. De plus, vous pouvez bien sûr vous connecter avec des écouteurs sans fil si vous préférez et la prise en charge du son de Sony avec un son 360, facturé pour un son plus haute résolution sans fil et avec une mise à l’échelle d’un son plus pauvre à une qualité supérieure garantira que le son est bon, peu importe ce que vous Ecouter. Le son 360 qui devrait donner plus d’espace fonctionne également désormais sur les haut-parleurs avant et pas seulement comme auparavant dans les écouteurs avec prise en charge pour cela.

Mode de jeu et performances

Les propriétés sonores et l’écran que j’ai évoqués sont bien entendu mis à profit pour les jeux par exemple. Sony Xperia 1 Mark 3 dispose d’un mode de jeu spécial, qui est courant dans les téléphones aujourd’hui, et ici, vous pouvez, par exemple, diviser vos performances de jeu sous la forme d’un enregistrement d’écran à 120 images par seconde, tout comme l’écran le propose. Parce que le téléphone se met constamment en mémoire tampon, une fois que vous avez réalisé quelque chose, vous pouvez choisir de partager, puis préparer les 30 dernières secondes de lecture à envoyer sous la forme d’une vidéo.

Le Snapdragon 888 avec 5G est combiné avec une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide. Vous devriez pouvoir le remplir à 50 pour cent en 30 minutes à l’aide du chargeur de 30 W. Ici, le chargeur est également inclus dans la boîte lors de l’achat. Sony n’a pas compris la tendance à le supprimer. De plus, nous avons vu la fonction de Sony pour contrer la surchauffe, en particulier lorsque le téléphone fonctionne le plus.

Sinon, le téléphone prend en charge la charge sans fil inversée, il est étanche selon IP65 et IP68 et la vitre de l’écran est la dernière version de Gorilla Glass Victus.

Sony Xperia 1 Mark 3 sera mis en vente dans les couleurs noir, gris et violet cet été et nous ne connaissons pas de date plus exacte que celle à l’heure actuelle. Sony attend également d’annoncer les prix jusqu’à ce que nous nous rapprochions du début des ventes.