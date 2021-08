Accueil » Actualité Lancement du Samsung Galaxy Z Fold 3 : résistant à l’eau et avec caméra selfie cachée Actualité Lancement du Samsung Galaxy Z Fold 3 : résistant à l’eau et avec caméra selfie cachée Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Samsung Galaxy Z Fold 3 met clairement l’accent sur la productivité tandis que Samsung ajoute lentement mais sûrement plus de fonctionnalités et en même temps élimine certains des inconvénients avec lesquels les premières générations de téléphones pliables ont été tirées.

Commençons par les écrans, car ils sont bien entendu centraux. L’écran à l’extérieur et l’écran pliable à l’intérieur ont été développés par rapport aux versions précédentes. Le plus évident est que les deux écrans ont désormais un taux de rafraîchissement accru de 120 images par seconde et que nous prenons désormais également en charge le S-pen.

Acheté séparément

Le S-pen n’est pas inclus avec le Galaxy Z Fold 3, mais le stylet est un accessoire que vous pouvez acheter séparément. Il est possible de choisir entre deux stylos différents. Le premier s’appelle S-pen Fold Edition et ne fonctionne qu’avec le Galaxy Z Fold 3. Ce stylo s’intègre également dans le boîtier spécial avec un espace pour le stylo qui peut être acheté chez Fold et signifie ainsi que vous savez toujours où vous avez le stylo . L’autre stylet s’appelle le S-pen Pro et, contrairement au S-pen Fold Edition légèrement plus petit, possède une batterie, ce qui signifie qu’il fonctionne via Bluetooth et peut contrôler le téléphone lorsque vous faites des gestes en l’air avec le stylet.

Entre autres choses, pour que les écrans fonctionnent avec le stylet et ne soient pas endommagés, l’écran intérieur est doté d’un nouveau film protecteur qui le rend 80 % plus durable et donc moins rayé par le stylet. De plus, les deux stylos ont une pointe flexible qui vous évitera d’appuyer accidentellement trop fort. De plus, l’écran extérieur est désormais doté d’un verre Gorilla Glass Victus plus durable et la charnière réelle du téléphone est constituée de quelque chose que Samsung appelle Armor Aluminium, qui est légèrement 10 % plus durable que ce qui était utilisé dans le modèle précédent de Fold. L’écran devrait également être plus lumineux, plus précisément 29 % plus lumineux que celui de son prédécesseur. Il est également à noter que le téléphone, bien qu’il soit pliable et comporte de nombreuses pièces mobiles, est désormais résistant à l’eau selon IPX8, donc par exemple la pluie n’est pas un problème.

Des mesures pour plus de productivité

Samsung a beaucoup fait pour contourner les inconvénients d’un écran pliable et le format de l’écran que vous avez choisi ici peut apporter. Lorsque nous avons testé les prédécesseurs, par exemple, nous avons constaté que certaines applications ne fonctionnaient pas correctement et que le multitâche avec plusieurs applications actives les unes à côté des autres était encore assez limité. Dans une certaine mesure, Samsung a écouté les critiques et a introduit des améliorations. Maintenant, par exemple, une barre d’outils a été ajoutée au bord de l’écran afin que vous puissiez plus facilement basculer entre les applications sans trop de clics. De plus, Samsung a adapté ses propres applications et a travaillé avec des développeurs tiers afin qu’ils puissent également adapter les leurs. Le résultat est que davantage d’applications utiliseront l’espace d’écran plus grand pour des informations plus personnalisées et pas seulement pour agrandir l’application. Par exemple, Spotify affiche une nouvelle barre de menus sur la gauche et davantage d’applications utilisent la zone d’écran pour, comme dans les e-mails, par exemple, afficher à la fois la liste des e-mails entrants et les e-mails sélectionnés sur l’écran en même temps. Pour une application comme Tiktok, qui fonctionnait mal car conçue pour un écran long et étroit, une autre solution a été créée. Il n’est toujours pas entièrement personnalisé, mais là, l’écran actif devient plus petit et l’espace inutilisé sur les pages est utilisé pour divers choix de menu en plus du contenu réel.

Microsoft et Google font également partie de ceux qui ont mieux personnalisé leurs applications, vous pouvez donc désormais afficher plus facilement les participants à la réunion dans Microsoft Teams dans une partie de l’écran et votre document partagé dans l’autre ou différentes pages Web dans Chrome sur chaque moitié du filtrer. De cette façon, l’expérience devient un peu plus informatique.

Des performances pour tout alimenter

Comme la plupart des autres mobiles phares d’aujourd’hui, le Samsung Galaxy Fold 3 est alimenté par le Snapdragon 888 de Qualcomm avec prise en charge de la 5G et il est combiné avec la même RAM de 12 Go que dans son prédécesseur et un stockage interne de 256 ou 512 Go. La batterie est de 4400 mAh et prend en charge à la fois la charge rapide par câble et la charge sans fil.

Caméra presque invisible

Du côté de la caméra, la plus grande nouveauté est que la caméra selfie qui se trouve dans le grand écran pliable est désormais cachée et nous n’avons donc ni trou de caméra ni panneau de capteur. La caméra selfie dans l’écran est de 4 mégapixels, contre l’un des 10 mégapixels qui était dans le prédécesseur, mais a ensuite été placé dans un trou visible de l’écran. L’avantage maintenant est que vous pouvez consommer du contenu à l’écran sans être dérangé par la caméra selfie qui prend de la place, mais si cela signifie également des inconvénients sous la forme d’images plus médiocres ou que la caméra peut toujours être vue, nous reviendrons à quand nous avons en fait testé. Samsung dit lui-même que la caméra est “à peine visible” sur l’écran. De plus, il y a aussi une caméra selfie adjacente à l’écran extérieur et elle fait 10 mégapixels.

Les caméras à l’arrière, en revanche, contrairement aux caméras selfie, n’offrent aucune surprise. Ils se composent de trois pièces de 12 mégapixels chacune où vous obtenez l’appareil photo principal, le grand angle et le téléobjectif avec deux fois le zoom optique.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est généralement une suite modestement mise à jour d’un précédent pliable et nous remarquons à la fois de nouvelles fonctionnalités et surmontons les faiblesses du passé. Le prix du Fold 3 est tout comme dans le cas des prédécesseurs très élevé et vous devez payer 20 490 SEK pour le modèle avec 512 Go de stockage et 19 490 SEK pour celui avec 256 Go. Samsung est donc encore, malgré leurs efforts notables, loin de faire du pliable quelque chose pour tout le monde.