Lancement de Snapdragon 8 Gen 1 : IA, photo et peut dire si vous êtes malade

Qualcomm a maintenant lancé sa prochaine puce supérieure avec le nouveau nom Snapdragon 8 Gen 1. Il a reçu une bonne dose de mises à jour et d’améliorations de son prédécesseur 888 Plus. L’une des mises à jour est la soi-disant technologie Snapdragon Sight, qui est le nouveau processeur de signal pour les images (ISP) qui peut gérer 18 bits. Il s’agit du premier FAI pour téléphones mobiles capable de gérer seulement 18 bits, ce qui devrait être en mesure de fournir une plus grande plage dynamique et de meilleures performances d’image. Au total, il devrait être capable de gérer quatre fois plus de données par seconde que son prédécesseur (3,2 gigapixels par seconde). Cela signifie que vous pouvez filmer avec un capteur d’appareil photo qui a une résolution de 200 mégapixels ou jusqu’à 36 mégapixels à partir de trois appareils photo simultanément. Cela signifie également que la vidéo 8K en HDR ou HDR10+ peut être enregistrée.

Le FAI disposera également d’un moteur séparé pour générer le flou, le bokeh et Qualcomm se sont associés à Leica qui a développé trois filtres différents pour recréer le flou de trois de leurs objectifs classiques. Il existe également un moteur séparé qui gérera le bracketing, c’est-à-dire que vous prenez plusieurs photos qui sont combinées en une seule. Cela peut générer des images avec moins de bruit et une plus grande plage dynamique. Un autre moteur séparé doit gérer les images grand angle pour corriger les erreurs optiques qui se produisent souvent dans les images grand angle.

L’IA a également gagné une grande place dans la nouvelle puce. Entre autres choses, il existe un nouveau moteur AI qui doublera la mémoire et la vitesse par rapport à son prédécesseur. Il gère à la fois les filtres Leica mentionnés ci-dessus mais aussi la reconnaissance faciale et l’analyse de la parole. Qualcomm pense que la nouvelle puce pourra utiliser l’IA pour analyser le discours de l’utilisateur afin de suivre divers problèmes de santé tels que l’asthme, la dépression et le covid-19.

Un FAI dédié pourra permettre à une caméra d’être active à tout moment sans vider la batterie. Cela devrait pouvoir être utilisé, par exemple, pour toujours avoir la possibilité de déverrouiller le téléphone avec reconnaissance faciale ou de verrouiller automatiquement l’écran ou de masquer les notifications si quelqu’un d’autre regarde l’écran. Cependant, cela soulève des questions sur l’intégrité personnelle.

Snapdragon 8 Gen 1 dispose également d’un moteur dédié appelé Trust Management Engine qui protégera les informations de l’utilisateur sur l’appareil, y compris des éléments tels que les clés de voiture numériques et le permis de conduire.

En ce qui concerne la connectivité, la 8 Gen 1 dispose de son modem X65 5G de quatrième génération, qui devrait pouvoir fournir des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps. Il existe également un support pour plus de bandes 5G qu’auparavant et le wifi et les connexions Bluetooth avec des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbps avec Wifi 6.

La liste des fabricants qui se sont jusqu’à présent inscrits pour utiliser la nouvelle puce contient les noms communs, absents sont Google, Apple et Samsung. Que cela signifie que Samsung n’utilisera pas cette puce ou s’ils ont un accord séparé de quelque manière que ce soit n’est pas clair. Ces trois-là fabriquent également dans une large mesure leurs propres puces.

Qualcomm s’associe également à la division des capteurs de Sony pour créer un laboratoire à San Diego afin de développer des capteurs pour smartphones.