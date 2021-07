Accueil » Actualité Lancé : Nokia XR20 durable | Mobile Actualité Lancé : Nokia XR20 durable | Mobile Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Le Nokia XR20 est le premier téléphone mobile distinctement durable de HMD Global à licencier la marque Nokia. Le téléphone est certifié pour résister à une chute d’une hauteur de 180 cm, ce qui est inhabituel pour un mobile durable. D’autre part, la résistance à l’eau est IP68 et non IP69K, ce qui signifie qu’il peut résister à la pluie et, espérons-le, si vous le laissez tomber dans l’eau, mais il n’est pas recommandé de nager avec.

HMD Global garantit deux mises à jour système majeures et trois ans de mises à jour de sécurité mobile. De plus, ils promettent un remplacement gratuit de l’écran la première année si, même s’il est fait du matériau Gorilla Glass Victus, ils réussissent à casser l’écran. En revanche, c’est quelque chose que vous devez payer sous la forme d’un prix plus élevé, malgré des spécifications assez modestes. Le Nokia XR20 coûte 5 500 SEK avec 4 gigaoctets de mémoire de travail et 64 gigaoctets de stockage interne, et 6 300 SEK si vous choisissez 6/128 Go. Le chipset est Snapdragon 480, ce qui signifie qu’il appartient aux mobiles les plus lents, mais a 5g.

Le Nokia XR20 est conçu pour être un téléphone durable légèrement plus lisse, qui peut passer pour un téléphone de tous les jours et pas seulement un outil de travail. L’épaisseur est de 10,64 mm et le poids est de 248 g. Pas exactement mince et léger, mais pas autant que la plupart des autres mobiles extra durables. L’écran mesure 6,67 pouces et le dos est nervuré pour une meilleure prise en main. Une boucle pour attacher une sangle de transport est également disponible. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et d’un appareil photo grand angle de 13 mégapixels. On peut également mentionner que la batterie 4630 mAh peut être chargée sans fil.

Le Nokia XR20 peut être pré-commandé aujourd’hui et sera mis en vente la première semaine d’août.

Lancement de deux autres mobiles

Parallèlement au Nokia XR20, deux autres modèles ont également été lancés. Le C30 est un modèle d’entrée de gamme avec la version Android plus simple Go Edition. Selon HMD Global, il s’agit de leur modèle avec le plus grand écran et la plus grande batterie, 6,82 pouces et 6 000 mAh respectivement, et un prix d’environ 1 000 SEK.

HMD Global fabrique également des téléphones à boutons de base, et ici, ils jouent souvent sur la nostalgie des classiques Nokia sous la forme de modèles avec des noms et des looks basés sur des modèles Nokia plus anciens. Alors aussi cette fois-ci lorsque vous sortez le Nokia 6310. Comme l’original, il n’a qu’une connexion GSM, et l’écran est de 2,8 pouces avec le système Series 30, qui est l’ancienne interface utilisateur de Nokia pour les mobiles qui ne sont pas des smartphones. Le prix est d’environ 400 SEK.