Accueil » Actualité Lancé : Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 et Edge 20 Lite Actualité Lancé : Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 et Edge 20 Lite Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La nouvelle série Edge se compose de trois téléphones différents et ils sont équipés de meilleurs appareils photo, de performances et d’écrans plus rapides et nous trouvons également ici le premier appareil photo de Motorola équipé d’un zoom périscope.

Motorola Edge 20 Pro

Le produit phare de la famille est le Edge 20 Pro, mais même s’il est le plus pointu des trois, il n’a pas le processeur le plus pointu de Qualcomm mais a plutôt un Snapdragon 870. En d’autres termes, il y a un support pour 5G et Wifi 6 et le téléphone dispose de 12 Go de mémoire de travail combinée à 256 Go de stockage.

L’écran du Motorola Edge 20 Pro est bien sûr de 6,7 pouces de type OLED et le taux de mise à jour est de 144 hertz. Contrairement au modèle Edge Pro de l’année dernière, Motorola a maintenant abandonné l’écran avec des bords incurvés et maintenant l’Edge 20 Pro a plutôt un écran plat, selon Motorola sur la base d’une étude de consommation, simplement que les clients préfèrent un écran plat sans bords incurvés.

Les caméras du Motorola Edge 20 Pro offrent un zoom jusqu’à 50 fois supérieur grâce au zoom périscope. La stabilisation optique de l’image aide à rendre les images particulièrement zoomées nettes, et dans l’application de l’appareil photo, tout comme de nombreux appareils photo similaires, une vignette s’affiche afin que vous puissiez plus facilement viser correctement. L’appareil photo principal de l’Edge 20 Pro est de 108 mégapixels et il est complété par un grand angle et une macro qui vous permettent de prendre des photos à une distance de 3 centimètres.

Le super ralenti où vous pouvez filmer à 960 images par seconde est une autre fonctionnalité trouvée ici et on la trouve également dans le Edge 20. Motorola Le Edge 20 Pro est le premier téléphone Motorola qui peut enregistrer des vidéos en 8K, mais les trois téléphones peuvent enregistrer en 4K.

Motorola Edge 20

Le Motorola Edge 20, un peu moins cher, a beaucoup en commun avec le modèle Pro, plus cher. Par exemple, il a 144 hertz à l’écran et le même capteur de 108 mégapixels, un appareil photo grand angle et macro. En revanche, il manque un zoom périscope, mais dispose d’un zoom qui donne un grossissement 30 fois. L’écran est un écran OLED de 6,7 pouces, mais à la place du Snapdragon 870, on retrouve ici le Snapdragon 778G et non pas 12 Go mais 8 Go de mémoire de travail. La batterie de l’Edge 20 est de 4000 mAh et les modèles Edge 20 et Edge 20 Pro ainsi que le modèle Lite prendront bientôt en charge la charge rapide avec le Turbopower 30 de Motorola.

Motorola Edge 20 Lite

Le téléphone le moins cher de la série est le Edge 20 Lite, mais il possède également un écran LED de 6,7 pouces, tout comme le reste des membres de la famille. On retrouve également un capteur photo de 108 mégapixels, ultra grand angle et macro. Nous serons sans Snapdragon, car le Motorola Edge 20 Lite est plutôt alimenté par une puce Mediatek plus simple non spécifiée. La mémoire de travail est de 8 Go et la batterie est de 5000 mAh.

Contexte, caractéristiques et prix

Pendant quelques années, Motorola a principalement visé les téléphones abordables dans un segment intermédiaire, mais l’année dernière, ils ont fait un retour dans la classe phare avec Motorola Edge et Motorola Edge Plus (que nous avons testé en mai de l’année dernière) tout en le pliant. classe avec Motorola Razr et la suite Razr 5G. Cependant, Motorola a toujours une forte présence, en particulier dans les gammes de prix inférieures et les modèles haut de gamme, ni les modèles Razr ni les modèles Edge n’ont probablement fait l’impression que Motorola espérait. Reste à voir s’ils réussissent mieux avec les nouveaux produits maintenant lancés.

Dans le cadre de la sortie par Motorola de la nouvelle famille Edge 20, ils frappent également un grand coup pour leur solution Motorola Ready For, qui est un moyen de faciliter le contenu du mobile pour un écran plus grand, comme un téléviseur ou un écran d’ordinateur. Maintenant, il existe également un support pour la connexion sans fil et l’idée est que vous devriez pouvoir l’utiliser pour diffuser des films, jouer à des jeux ou pour la productivité.

Motorola sort donc le Motorola Edge 20 Pro et il coûtera 7 000 SEK. De plus, il existe Edge 20 pour 5 000 SEK et Edge 20 Lite pour 4 000 SEK. Il n’y a toujours aucune information sur la date de début des ventes suédoises. Motorola a l’intention de ne publier cette information que plus tard.