L’Activité de Withings se jette à l’eau

Sur le marché des montres et des traqueurs connectés, la concurrence est féroce, surtout depuis l’arrivée de l’Apple Watch. Withings, qui propose depuis l’an passé sa gamme de montres baptisée Activité, prend une longueur d’avance sur la concurrence en permettant de suivre ses sessions de natation grâce à la montre. Une nouveauté que la marque française a présentée cette semaine à la presse.

La presse avait rendez-vous ce mardi 7 juillet à la piscine Molitor de Paris pour découvrir la nouvelle fonctionnalité des montres Withings, Swim Tracker. Alors que dans le secteur des montres et des traqueurs peu d’entre eux sont capables de nous suivre dans les bassins, Withings prend le contre-pied en permettant de suivre son activité sportive à la piscine.

Pour l’occasion, c’est le nageur Frédéric Bousquet qui jouait les VRP de luxe de la marque française en proposant une démonstration, montre au poignet, de ce que l’on peut accomplir dans un bassin avec l’Activité ou l’Activité Pop. Pour le coup, il n’y aura même pas de réglages à effectuer avant de commencer à nager, la montre s’occupe de tout, même de détecter que vous êtes en train de nager.

Une fois votre session terminée, la montre enverra directement les résultats à l’application HealthMate présente sur votre smartphone. Non seulement la montre de Withings résiste à l’eau, mais elle accompagne maintenant vos sessions de natation. Durée de la séance, calories perdues, historique de vos sessions, l’application se comporte avec les nageurs comme elle le ferait avec les coureurs à pied. Celles et ceux qui cherchaient un traqueur d’activité capable de les suivre à la piscine seront certainement séduits par cette nouvelle fonctionnalité.

On rappelle que l’Activité se décline en deux modèles, la Pop, le modèle coloré d’entrée de gamme à 149,95 euros et l’Activité, montre premium plus luxueuse, à 390 euros. Nul doute que cette nouvelle fonctionnalité saura séduire un public qui attendait une telle chose.