La nouvelle technologie peut rendre les téléphones mobiles 30% plus rapides en un an seulement

Au cours des cinq dernières années, des circuits basés sur les architectures ARM ont été livrés à plus de 100 milliards d’unités. Par conséquent, cela a eu un impact significatif lorsque la société a présenté il y a quelques mois des informations sur les plus grandes mises à jour pour les processeurs ARM d’un peu plus de dix avec l’introduction d’ARMv9. La dernière fois qu’ils ont introduit la prise en charge 64 bits dans leurs processeurs, cette fois, il s’agit plutôt d’améliorations de la sécurité, de l’apprentissage automatique et des performances.

Maintenant, plus de détails ont été présentés sur ARMv9 et il s’agit d’environ trois nouvelles architectures pour CPU et autant pour GPU où le dénominateur commun des architectures est Dynamiq Shared Unit-110 (DSU-110) qui avec sa capacité à gérer des fréquences plus élevées qu’auparavant devrait pouvoir offrir des améliorations en termes de bande passante, de latence et de consommation d’énergie.

Deux des innovations, Cortex-X2 et Cortex-A710, sont des successeurs directs de Cortex-X1 et Cortex-A78 respectivement avec des performances et une consommation d’énergie améliorées, en plus de tirer parti des nouvelles fonctionnalités introduites dans ARMv9 telles que les concepts de sécurité Confidential Compute Architecture (CCA) et royaumes.

Bien que le nouveau Cortex-A510 soit également une suite, plus spécifiquement du Cortex-A55, il n’a pas été mis à jour mais une architecture complètement nouvelle a été créée. Selon ARM lui-même, cela signifie que les performances augmentent de 30% par rapport à son prédécesseur, alors qu’elles sont 20% plus écoénergétiques.

Les nouvelles architectures graphiques font partie de la série Mali de la société et ne concernent essentiellement que des améliorations de performances, principalement pour les jeux et l’efficacité énergétique.

Rien n’a encore été dit sur le moment où les appareils équipés du nouvel ARMv9 pourraient apparaître. Cependant, cela peut prendre un certain temps car ARM ne développe et ne fabrique pas de circuits lui-même, mais est responsable de la conception architecturale pour des sociétés tierces. Je suppose que les premiers produits apparaîtront en 2022 ou 2023.