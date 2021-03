Après le succès de son thermostat connecté et son détecteur de fumée, Nest revient avec un troisième de qualité qui devrait rapidement trouver sa place dans nos intérieurs. Prévue pour être disponible à la mi-juillet dans l’hexagone, la Nest Cam est disponible depuis hier dans le commerce.

Après Withings, Netatmo ou encore Belkin, c’est au tour de Nest de dégainer sa caméra de surveillance intelligente et connectée. La filiale de Google a profité du savoir-faire des équipes qui ont travaillé sur la Dropcam pour proposer un produit très abouti au design sympathique. Annoncée le mois dernier, la caméra connectée est déjà disponible chez nous.

Toujours un œil chez vous avec la Nest Cam

La dernière venue de la famille Nest est donc avant tout une caméra qui va permettre de conserver un œil sur votre domicile. La caméra dispose pour cela d’un angle de vision de 130°, de huit LED infrarouges pour voir de nuit et permet d’envoyer des images en 1080p pour une qualité d’image impeccable.

Petite, la Nest Cam se glisse relativement partout, d’autant que son design astucieux lui permet de réaliser bien des prouesses. Son socle aimanté permet ainsi de la faire tenir la tête en bas sur une surface en métal, au pire, elle pourra être vissée dans la même position. Le même pied peut se plier ou se tordre pour permettre à la Cam d’être fixée dans des angles impossibles. Il faudra juste penser au fait que cette caméra connectée est alimentée par une prise secteur, il convient donc de la placer à distance raisonnable de son alimentation.

Une fois installée à l’endroit le plus opportun, la caméra garde un œil en permanence sur votre domicile et le moindre mouvement suspect sera enregistré par celle-ci et stocké. Que ce soit pour détecter une infraction à votre domicile ou pour vérifier que les enfants sont bien rentrés de l’école, la Nest Cam a plusieurs usages.

Pour rester dans le thème de la sécurité, la caméra diffuse et stocke du contenu et ce même contenu est protégé par une clé RSA 2048-bit unique, alors que le transfert se fera via une connexion SSL 128-bit. Nest propose ainsi une solution qui ne néglige pas la sécurité de vos données.

Une surveillance intelligente

Qui dit objet connecté dit application qui l’accompagne et comme pour le thermostat et le détecteur de fumée, la caméra se paramètre et se pilote depuis l’application gratuite Nest. Alors que certaines marques concurrentes multiplient les applications, Nest a fait le choix de tout réunir dans une seule et même interface, choix que l’on ne peut qu’approuver, d’autant que l’application, récemment mise à jour, est très soignée. Depuis l’application, vous pouvez suivre le flux vidéo et audio de la caméra en direct.

La Nest Cam s’accompagne aussi d’un service de sauvegarde vidéo dans le Cloud des évènements survenus chez vous. Nest Aware Cam permet ainsi de consulter un historique vidéo des évènements survenus jusqu’à 30 jours en arrière. Jusqu’au 4 aout, pour celles et ceux qui souscrivent à cette option payante, l’historique est même porté à 60 jours. Pour un historique à 10 jours, il en coûtera 10 euros/mois et 30 euros pour celui à 30 jours. Cet abonnement peut-être avantageux pour surveiller des biens ou une pièce qui renferme des objets de valeurs.

Nest propose aussi sur sa Cam la fonctionnalité Neast learning qui permet à l’accessoire connecté de faire preuve d’intelligence. Si c’est votre chat qui bouge dans la pièce, la caméra apprendra et ne vous enverra plus d’alerte intempestive. Comme la caméra possède un micro, il en sera de même pour le son. Il sera aussi possible de définir une zone de surveillance précise et ainsi attirer l’attention de votre Nest Cam sur un endroit et non l’intégralité d’une pièce. C’est l’algorithme de l’application, qui prend en compte de nombreux éléments de la pièce, qui permet à la Nest Cam de faire preuve de discernement, et donc, d’intelligence.

Nest propose donc à la vente au prix de 199 euros un troisième produit largement à la hauteur des précédents et nous ne manquerons pas de vous en reparler prochainement à travers le test détaillé de celle-ci. La Nest Cam est disponible en France, et elle se présente déjà comme une solution de qualité dans sa catégorie.