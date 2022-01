Accueil » Actualité La mise à jour améliorera le fonctionnement d’Android avec les montres, les haut-parleurs, les ordinateurs et plus encore Actualité La mise à jour améliorera le fonctionnement d’Android avec les montres, les haut-parleurs, les ordinateurs et plus encore Rédaction AfricaDaily 4 Vues

Que les gadgets puissent communiquer entre eux peut sembler aller de soi, mais ce n’est pas toujours le cas. Cependant, c’est une condition préalable à la réalisation de la maison intelligente et de nombreuses autres promesses en matière de développement technologique.

La nouvelle initiative de Google, maintenant annoncée au salon CES, prend son essor avec la fonctionnalité Fast Pair. Il existe depuis 2017 et devrait vous permettre de connecter facilement une nouvelle paire d’écouteurs à votre téléphone sans aucun problème. Oui, du moins c’est l’idée, même si la plupart des gens qui l’ont essayé ont remarqué que ce n’est pas toujours sans problème.

Maintenant, de toute façon, Fast Pair sera également étendu aux appareils domestiques intelligents, aux voitures, aux haut-parleurs et plus encore afin que vous puissiez rapidement et facilement démarrer avec votre nouvel appareil. Les Chromebooks sont également inclus et à l’avenir, vous pouvez configurer un nouveau Chromebook avec votre Android et ainsi partager des informations sur votre identifiant Google et votre mot de passe wifi de manière entièrement automatique avec le nouvel ordinateur. Les Chromebooks devraient également être capables de détecter vos nouveaux écouteurs et avec la prise en charge intégrée de la norme de maison intelligente Matter dans Android, Fast Pair est également étendu à une large gamme de produits pour la maison intelligente tels que des lampes, des caméras de surveillance, etc.

Google n’a pas oublié les montres non plus, car d’ici quelques mois, selon Google, vous pourrez déverrouiller votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette avec la montre, puis simplement en étant à proximité. Le téléphone portable sera également plus facile à utiliser comme clé de voiture pour les voitures qui le prennent en charge, sans même avoir à sortir le téléphone portable de votre poche.

Google prévoit également de vous permettre de jouer plus facilement sur un appareil tout en utilisant un autre. Lisez un film sur la tablette lorsqu’elle sonne sur votre téléphone et que les écouteurs sont directement connectés au téléphone pour que vous puissiez répondre. Google introduira également un son spatial adapté à la façon dont vous bougez la tête, tout comme Apple le fait depuis un certain temps.

Jusqu’à présent, Android, Chromebook et Wear OS, mais Google ne se limite pas à ses propres systèmes. Ils travaillent également avec des partenaires et les ordinateurs Windows en font partie. Samsung a, par exemple, une étroite collaboration avec Microsoft et en étendant également Fast Pair à Windows (en collaboration avec Acer, HP et Intel), Google s’attend à ce que vous puissiez facilement synchroniser les messages texte, connecter des accessoires Bluetooth et d’autres choses. également sous Windows.

Les nouvelles fonctionnalités devraient être déployées par Google au cours de l’année.