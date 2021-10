Accueil » Actualité K’Watch, la montre connectée qui mesure le taux de glycémie sans piqûre est en précommande Actualité K’Watch, la montre connectée qui mesure le taux de glycémie sans piqûre est en précommande Rédaction AfricaDaily 7484 Vues

Les startups françaises étaient attendues au CES 2017 et elles étaient bien au rendez-vous. PKparis, via sa filiale PKvitality est l’une des premières à s’illustrer avec la présentation d’une montre connectée qui mesure le taux de glycémie sans piqûre. Elle a reçu le prix de la meilleure nouveauté dans la catégorie “Technologie pour un monde meilleur” des CES Awards.

Mise à jour 06/07/17 : la montre K’Watch (anciennement K’Track) est maintenant disponible en pré-commande. La société PKvitality vient en effet de lancer une campagne de financement participatif sur son site. Il est possible d’obtenir la montre à un prix inférieur à celui qui sera pratiqué lors de sa sortie officielle. K’Watch est donc proposée à 99€ avec un capteur K’psule au lieu de 249.80€. D’autres packs sont disponibles avec plus de capteurs.

On notera aussi la présence d’une montre K’Watch Athlete destinée aux sportifs. Son prix est plus élevé, mais elle bénéficie d’un design plus robuste ainsi que de capteurs corporels. Cette dernière est disponible à partir de 245.85€ avec deux K’psules au lieu de 499.70€. Chaque K’psule permet de faire 30 jours de mesures, après quoi il faut en changer. Si vous souhaitez participer à la campagne de PKvitality et pré-commander votre montre, c’est juste dessous :

PKvitality est une filiale BioTeck de la startup française PKparis, spécialisée dans la fabrication d’accessoires pour smartphones et ordinateurs. Celle-ci vient de présenter le K’Watch, une montre connectée déclinée en deux versions : une pour les diabétiques et l’autre pour les sportifs.

Les analystes avaient vu juste en prédisant des innovations dans la catégorie des wearables qui, niveau sportif, ont déjà entamé leur révolution. Mais des géants de la technologie comme Google et Apple explorent toujours la piste de dispositifs permettant aux diabétiques de mesurer leur taux de glycémie sans se faire piquer. Lentilles de contact, patches, lecteurs laser, les supports envisagés sont divers, mais les prototypes sont encore en attente de voir le jour. PKvitality vient toutefois de réaliser un grand coup en se mettant à l’avant garde d’une telle innovation.

Sa montre connectée K’Watch présentée tout juste avant le lancement de l’édition 2017 du CES de Las Vegas est déclinée en deux versions : la K’Watch Athlete, avec le monitoring d’activités physiques. La seconde, la K’Watch Glucose a la particularité de mesurer le taux de glycémie dans le sang en se servant juste des fluides corporels avec lesquelles elle est en contact.

Comment ça marche ?

Pour ce faire, la K’Watch Glucose embarque une capsule (K’APSUL BIOSENSOR) collée à l’arrière du cadran. Celle-ci est capable d’analyser en temps réel plusieurs marqueurs physiologiques par simple pression de la peau. “C’est comme une langue qui goûte la peau et l’analyse du point de vue chimique“, explique Luc Pierart, fondateur et CEO de PKvitality. Ce système a été baptisé “Skin Taste” et pourrait par la suite être intégré dans tout type d’objets connectés : bracelet, brassards, à l’instar des montres.

Bien sûr, cette fonctionnalité innovante mise en avant par la montre K’Watch Glucose est une excellente chose pour les millions de personnes dans le monde qui souffrent de problèmes d’hyperglycémie ou de diabète, et qui sont obligées de se piquer régulièrement pour des analyses de suivi.

D’autre part, la K’Watch Athlete pour les sportifs présente également une fonctionnalité innovante : elle permet le suivi de l’acide lactique en temps réel durant l’effort. Celui-ci ne pouvait au paravent être mesuré que sur prise de sang. Donc désormais, les athlètes et leurs coaches pourront suivre leur niveau d’acide lactique très simplement. C’est un facteur clé pour optimiser leurs performances et réduire leur temps de récupération.

Prix & disponibilité

La K’Watch Glucose sera vendue 249 euros et la K’Watch Athlete 499 euros. Les deux produits qui seront commercialisés fin 2018 fonctionnent avec des recharges vendues 99 euros pour le glucose et 149 euros pour le lactate.