Jawbone en pleine tourmente financière

La société américaine Jawbone serait actuellement en grosses difficultés financières malgré des grosses levées de fonds depuis 2006.

Depuis le milieu d’année 2015, plus aucun produit Jawbone n’a vu le jour. Autant dire une éternité dans le monde des objets connectés. La plupart des accessoires de la boutique en ligne sont affichés comme épuisés depuis un moment. C’est le genre de signe qui n’augure rien de bon, malgré un certain succès auprès des consommateurs.

C’est le magasine Business Insider qui a révélé que depuis le 9 septembre dernier, Jawbone aurait cessé son partenariat avec la société NexRep, l’un de ses fournisseurs. La raison invoquée est un défaut de paiement. Mais ce n’est pas le seul problème financier auquel doit faire face la société californienne qui avait licencié en novembre 2015 une soixantaine d’employés et fermé son bureau à New-York. L’entreprise avait pourtant réussi à lever 983.8 millions de dollars depuis 2006.

Une concurrence très rude

La principale cause de ces mauvais revirements est la concurrence qui est extrêmement féroce dans le secteur des objets connectés. Dans le haut de gamme, Samsung et Apple mènent la danse avec respectivement le Gear Fit 2 et l’Apple Watch. En entrée de gamme, la société chinoise Xiaomi ne cesse de remporter succès sur succès avec notamment son tout récent traqueur Mi Band 2 à moins de 30€. Tiraillée entre ces deux fronts, Jawbone doit aussi affronter des sociétés plus petites comme Withings ou Fitbit qui proposent de larges gammes d’objets connectés de qualité.

On assiste donc comme sur le marché des tablettes tactiles aux premiers effondrements de sociétés produisant du matériel connecté. Face à ses difficultés financières, Jawbone serait probablement vendue dans un avenir plus ou moins proche. Une triste nouvelle, l’entreprise américaine ayant développé de bons bracelets connectés avec un design soigné.