Accueil » Actualité Interview Tuomas Lampen, responsable de la stratégie pour Oneplus en Europe Actualité Interview Tuomas Lampen, responsable de la stratégie pour Oneplus en Europe Rédaction AfricaDaily 0 Vues

“Beaucoup de gens veulent un téléphone Oneplus, et tous ne peuvent pas se permettre un produit phare.”

C’est ainsi que Tuomas Lampen résume le choix de Oneplus d’élargir son portefeuille de produits. L’été dernier, le mobile à prix moyen Oneplus Nord a été lancé, et à l’automne sont venus les Oneplus Nord N10 et N100 encore moins chers, où le N100 est aujourd’hui vendu par Oneplus pour 1600 SEK. Ils ont ainsi des mobiles de quelques milliers à plus de 10 000 couronnes dans leur gamme.

Les chiffres de vente prouvent que le choix était bon. Au cours du premier trimestre 2021, 388 pour cent de plus d’unités ont été vendues en Europe par rapport à la même période l’an dernier. Mesurées en argent, les ventes ont augmenté de 286% selon les propres données de l’entreprise. 35% du chiffre d’affaires en argent provient des modèles moins chers. Oneplus 9 Pro a juste eu le temps de commencer à vendre au cours du trimestre, et Oneplus 9 a commencé les ventes après la fin du trimestre.

– Cette augmentation des ventes était bien sûr avec une gamme de produits plus large, mais les bénéfices ont également augmenté, souligne Tuomas Lampen.

Il travaille chez Oneplus depuis quatre ans, soit plus de la moitié du temps que la marque existe. Auparavant, il a travaillé du côté des opérateurs mobiles en Finlande, puis chez Nokia et Microsoft. Il n’est pas le seul en Finlande à avoir fait le voyage de Nokia à Oneplus. En Europe, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Finlande sont les trois plus grands marchés pour Oneplus. La région nordique dans son ensemble représente 30% des ventes de l’entreprise en Europe.

L’une des choses qui a rendu Oneplus unique est son interface Oxygen OS et sa volonté d’être rapide et propre en apparence. Dans le cadre de sa collaboration avec le fabricant de mobiles Oppo et de certaines ressources partagées avec cette société, Oneplus a abandonné la version chinoise de son interface utilisateur, Hydrogen OS, sur le marché chinois au profit de l’interface utilisateur d’Oppo. Dans quelle mesure pouvons-nous être sûrs que vous ne faites pas la même chose avec Oxygen OS?

– Lorsque nous examinons nos produits et nos stratégies, comment nous pouvons être uniques et compétitifs, l’accent mis sur notre communauté est un point, mais Oxygen OS est l’autre. L’objectif d’Oxygen OS est que tout se passe facilement et rapidement. Nous avons cette interface utilisateur fantastique, avec plus de 4000 personnalisations, que nous avons faites avec notre communauté. Une force motrice derrière l’élargissement de notre gamme de produits est d’être en mesure de fournir cette expérience utilisateur dans plus de gammes de prix.

La montre entre après une plus large gamme de téléphones

En plus des téléphones dans plus de gammes de prix, Oneplus vient également d’élargir encore la gamme avec sa première montre. Quels sont les avantages uniques de Oneplus eux-mêmes de leur montre?

– La durée de vie de la batterie et la charge rapide sont définitivement uniques et déterminantes pour la montre. Vous ne voulez pas avoir à charger un portable tous les jours. Je pense que c’était la bonne décision de se concentrer là-dessus. Ensuite, j’aime aussi le design. C’est un peu minimaliste mais avec une sensation premium qui est inhabituelle pour ce prix.

Vous n’obtenez aucune fonctionnalité supplémentaire en combinant Oneplus Watch avec un mobile Oneplus par rapport à tout autre mobile Android. Est-ce quelque chose que vous avez envisagé?

– Nous recherchons d’autres moyens d’améliorer l’intégration et l’interaction entre le mobile et la montre. Dès que nous aurons quelque chose à vous dire, vous le saurez.

Lors de notre test de la montre, nous avons pensé que c’était une bonne première tentative, mais avec certaines maladies infantiles qui auraient pu être évitées si vous regardiez davantage la concurrence. Ou d’ailleurs, a attendu avec le lancement après une ou deux mises à jour de fonctionnalités promises par la société. Je demande à Tuomas Lampen pourquoi ils ont choisi d’abandonner l’horloge avant que toutes les fonctions promises ne soient en place.

– Nous évaluons toujours quel est le bon moment pour sortir un produit et je pense que c’est le bon moment pour nous. La montre est très demandée par notre communauté. Ensuite, nous recevons toujours des commentaires de leur part sur ce qui peut être amélioré, et la montre est notre premier appareil portable. C’est comme si nous faisions nos affaires, nous travaillons avec notre communauté, et nous apprenons et nous nous améliorons tout le temps.

Avec le portefeuille de produits élargi du côté des téléphones, à quoi ressemble la promesse de Oneplus de mises à jour système aujourd’hui?

– À Flaggskeppen et Oneplus Nord, nous promettons deux ans de mises à jour du système, puis une autre année de mises à jour de sécurité. Pour la série Nord N, nous promettons une mise à jour majeure du système et pour une autre année avec des mises à jour de sécurité.

Pour les membres Mobil’s PLUS, d’autres questions et réponses suivront avec Tuomas Lampen sur Oneplus ici.