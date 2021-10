Accueil » Actualité IFA 2017 : toutes les nouveautés annoncées sur les objets connectés Actualité IFA 2017 : toutes les nouveautés annoncées sur les objets connectés Rédaction AfricaDaily 967 Vues

L’IFA 2017 est l’occasion de découvrir les nouveaux objets connectés à venir pour cette fin d’année et le début 2018. Voici notre sélection des annonces les plus marquantes.

Samsung

Le célèbre constructeur coréen a dévoilé peu de grosses nouveautés. La firme s’est en effet appuyée sur l’amélioration de ses produits existants. Le traqueur d’activité Gear Fit 2 se voit ainsi décliné en version Pro. Ce nouveau bracelet connecté est maintenant étanche jusqu’à 5 ATM et gère la natation. On vous en dit plus sur notre article dédié.

Samsung a aussi présenté une nouvelle montre connectée, la Gear Sport. Reprenant les grandes lignes de la Gear S3, cette montre tourne sous Tizen OS. Elle se présente comme un coach pour le quotidien, sans pour autant trop s’orienter vers le sport. Samsung la qualifie d’ailleurs de “coach pour le bien-être”. Elle utilise un écran Super AMOLED de 1.2″, un processeur dua-core et 768 Mo de RAM. Tout comme la Gear S3, elle est équipée d’un GPS et d’un capteur de rythme cardiaque. Les prix et dates de sortie n’ont pas été divulgués, mais on peut s’attendre à une commercialisation prochaine avec des prix de 250€ à 350€ environ.

Garmin

La marque américaine a présenté trois nouveaux objets connectés. On a ainsi eu un aperçu de la montre connectée Vivoactive 3. Dotée d’un GPS et d’un écran tactile, elle est avant tout destinée aux sportifs puisqu’elle est capable de reconnaître 15 sports différents. L’objet connecté fonctionne avec l’OS maison de Garmin. La grosse nouveauté réside dans l’adjonction d’une puce NFC et du système Garmin Pay qui permet le paiement sans contact. Son prix sera d’environ 299$.

Un nouveau traqueur d’activité fait aussi son apparition. Nommé Vivosport, il reprend le même design que le Vivosmart HR. Ce traqueur est doté d’un GPS, d’un capteur de rythme cardiaque et peut même indiquer votre niveau de stress. Son gros avantage réside dans son écran toujours actif. Son prix est fixé à 199$. Pour terminer, Garmin a présenté sa montre hybride Vivomove HR. Cette montre connecté offre un affichage analogique couplé à un suivi de l’activité. Elle n’est pas sans faire penser à l’excellente Withings Activité Steel HR. Son prix varie de 199$ à 299$. Très esthétique, cette montre est probablement le modèle le plus original qui a été dévoilé par Garmin lors de cet IFA 2017.

Sony

Aux côtés des smartphones Xperia XZ1 et XZ1 Compact, Sony a présenté une enceinte connectée dotée de Google Assistant. Nommée LF-S50G, cette enceinte sans-fil reprend le même principe que le Google Home. Elle permet ainsi grâce à ses haut-parleurs et microphones intégrés de communiquer avec son utilisateur. La connexion s’effectue via Bluetooth et Wifi.

Tout comme son homologue Google Home, l’enceinte du fabricant japonais peut allumer les lumières, diffuser une émission sur un Chromecast ou répondre aux questions de son utilisateur. La LF-S50G sera commercialisée dès novembre au prix relativement élevé de 230€.

DJI

Pas de nouveaux drones chez le constructeur chinois DJI, mais des mises à jour des modèles existants. Le tout récent Spark se voit ainsi doté d’une mise à jour logicielle qui lui apporte le mode photo Sphère. Ce mode permet des prises de vues panoramiques sous forme arrondie. Les amateurs apprécieront.

Le Mavic Pro bénéficie lui aussi d’une nouvelle édition nommé Platinum. Grâce à de nouveaux ESC, il gagne en autonomie (jusqu’à 30 minutes de vol) et voit son bruit réduit de 60%. Le prix de base est fixé à 1499€. Quant au DJI Phantom 4 Pro, il se voit lui aussi amélioré avec une nouvelle caméra et une peinture noire du plus bel effet. Cette version nommée Obsidian sera commercialisée à 1499€.

Cet IFA 2017 montre une montée en puissance des enceintes connectées. Le reste est plutôt classique et les innovations n’ont pas vraiment été au rendez-vous.