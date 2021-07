Accueil » Actualité IFA 2016 : les nouveautés objets connectés Actualité IFA 2016 : les nouveautés objets connectés Rédaction AfricaDaily 796 Vues

Avec le célèbre salon berlinois apparaissent les futurs objets connectés dont certains seront des gros succès dans les mois à venir. Ce dossier qui sera mis à jour durant toute la durée de l’événement vous permettra de suivre au plus prêt les annonces des constructeurs.

Samsung

C’est sans surprise que Samsung a dévoilé sa nouvelle montre sous Tizen Os, la Gear S3. Déclinée en deux version, Frontier et Classic, elle reprend les mêmes bases que la très bonne Gear S2. On a donc une montre à écran rond de 1.3″ de 360 x 360 px. Bien sûr, c’est la technologie AMOLED qui est utilisée, ce qui permet une bonne visibilité et des très belles couleurs sans trop entamer l’autonomie. D’ailleurs, cette nouvelle version permettra de conserver l’affichage allumé en permanence et en couleur grâce au mode Full Color Always On Display. Un peu plus grosse que la précédente mouture, cette Gear S3 est certifiée IP68 et embarque le wifi ainsi qu’un GPS, une baromètre et un altimètre. Les baroudeurs vont apprécier ! Enfin si le budget le permet, puisqu’il faudra compter au minimum 399€ pour la version la moins onéreuse.

Asus

Face à Samsung et son Os Tizen, Asus a dégainé sa ZenWatch 3 sous Android Wear. Fini le design carré, la marque s’aligne sur ses concurrents avec une très belle smartwatch ronde. Troisième itération de la gamme ZenWatch, la montre connectée intègre un tout nouveau processeur mobile de Qualcomm, le Snapdragon Wear 2100. C’est donc un écran rond de 1.39″ AMOLED avec une belle définition de 400 x 400 px qui est intégré, de quoi faire concurrence à la montre de Samsung. La batterie fait 340 mAh, ce n’est pas la meilleure du marché mais Asus affirme que l’autonome serait de 2 jours, ce qui est plutôt bon sous Android Wear. Le prix indicatif sera de 249€ pour une sortie en décembre.

Fitbit

Fitbit a profité de l’IFA pour dévoiler deux nouveaux bracelets qui viendront prendre la relève de leurs aînés : Charge 2 et Flex 2. Le Charge 2 reprend les grandes lignes du Charge HR, à savoir un traqueur d’activité avec écran OLED et capteur de rythme cardiaque. Il permet aussi le suivi du sommeil. Plus design que son prédécesseur, il sera disponible en octobre pour la somme de 160€ environ. Le Flex 2 quant à lui est un traqueur sans écran qui sera orienté vers la natation. Fitbit promet un bracelet connecté étanche capable de faire un suivi de la natation. Il pourra réagir aux notifications et afficher vos progrès grâce aux LED. De plus, le module peut se détacher pour être incorporé à d’autres bracelets, notamment un prévu pour les femmes. Son prix sera d’environ 100€ et la sortie est prévue courant septembre.

Sen.se

Les créateurs de la station Mother reviennent avec une nouvelle gamme de capteurs connectés nommés SensePeanuts. Le premier disponible est le ThermoPeanut, un thermomètre qui se connecte à une application dédiée afin d’afficher ses relevés. Il est d’ors et déjà disponible au prix abordable de 29€ sur le site de la marque. Trois autres capteurs seront présentés d’ici la fin de l’année et en début de l’année prochaine.

Parrot

Parrot, marque célèbre pour ses drones, a aussi d’autres cordes à son arc. Ainsi, la société française a annoncé la commercialisation de son Pot, un pot de fleur connecté. L’objet sert donc à faire le suivi de vos plantations via une application sur smartphone. Le Pot fonctionne avec deux piles AA et peut contenir deux litres de terre. Il est aussi équipé d’une LED qui indique l’état de la terre et de divers capteurs afin de contrôler l’humidité, la température et d’autres paramètres utiles à la bonne pousse de vos plantes. Son prix sera de 149€ et il sera disponible dès ce mois-ci.

D’autres annonces auront lieu durant l’IFA, n’hésitez pas à repasser régulièrement sur cette page pour les dernières nouveautés.