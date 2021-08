La start-up française Start & Blue a conçu un pommeau de douche connecté pour votre salle de bain. Baptisé Hydrao, vise à réduire la consommation d’eau des ménages.

Pour les plus économes, un contrôle de l’utilisation d’eau sous la douche se transforme en réflexe avec le temps. Mais on n’est jamais à l’abri des excès en ne comptant que sur sa propre garde. Encore que dans les foyers, il n’est pas simple de contrôler les habitudes des autres.

Les objets connectés n’ont autre finalité que de nous simplifier la vie. Que diriez-vous d’un pommeau intelligent qui vous aide à mieux maîtriser votre consommation d’eau sous la douche ? C’est exactement ce à quoi sert Hydrao, un produit développé par la start-up française Start & Blue.

Hydrao intègre un dispositif composé de plusieurs couleurs de lumières LED. Celles-ci sont programmées pour changer de couleur au fur et à mesure que l’utilisateur consomme de l’eau pour sa douche. Les flashs, en fonction de leurs couleurs, vous alertent sur la quantité d’eau consommée.

Ce pommeau de douche connecté fonctionne en association avec une application disponible sur iOS et Android. Les utilisateurs disposent ainsi de plusieurs options pour paramétrer l’objet en fonction de leurs préférences ou habitudes d’usage. Vous pouvez par exemple définir le seuil de consommation d’eau associé à chaque couleur de lumière.

Par défaut, le pommeau est configuré pour passer au bleu dès que le seuil de dix litres de consommation est atteint pendant une douche. Il passe ensuite au rouge à partir de cinquante litres. Comme souvent, le rouge symbolise une alerte, et c’est donc à partir de ce seuil qu’on peut considérer que l’utilisateur commence à s’éterniser sous la douche.

https://www.youtube.com/watch?v=MP1a5kANZuo

Puisque les usages peuvent varier d’une personne à une autre, vous avez toujours la possibilité de créer un profil spécifique pour chaque membre du foyer et de paramétrer les seuils en conséquence. Partant du fait qu’une douche de 4 à 5 minutes nécessite entre 50 et 80 litres d’eau, les concepteurs d’Hydrao expliquent qu’une famille de quatre personnes pourra économiser jusqu’à 250 euros par an en se limitant à 50 litres par douche.

Pour finir, l’application associée à Hydrao permet de suivre au fur et à mesure les statistiques de votre consommation personnelle, mais aussi celles de toute la famille. Une bonne manière de juger progressivement les efforts d’économie.

