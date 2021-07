Accueil » Actualité Huawei P50 Pro et P50 maintenant officiellement lancés Actualité Huawei P50 Pro et P50 maintenant officiellement lancés Rédaction AfricaDaily 0 Vues

C’est aujourd’hui lors d’un événement de lancement, entièrement en chinois, que le PDG de Huawei, Richard Yu, a lancé les P50 et P50 Pro et a présenté les spécifications et les fonctionnalités des deux nouveaux téléphones.

Le P50 Pro est livré avec un écran OLED de 6,6 pouces et a des trous pour une caméra selfie centrée en haut de l’écran. L’écran prend en charge la mise à jour de l’écran à 120 hertz et l’écran a une résolution de 2700 x 1228 pixels, ce qui donne une densité de pixels de 450 pixels par pouce. Le P50, en revanche, est similaire, mais doit plutôt se contenter de 90 hertz et d’un écran de 6,5 pouces.

La capacité de la batterie du P50 Pro est de 4360 mAh et du P50 de 4100 mAh et les deux téléphones sont résistants à l’humidité et à la poussière selon la certification IP68. Ceci est en ligne avec les fuites qui se sont produites dans le passé et a révélé des parties des spécifications avant même ce lancement officiel qui a maintenant lieu pour le marché chinois.

Les caméras offrent plusieurs améliorations

Au cours de la présentation, Richard Yu a passé en revue les améliorations offertes par les caméras et un thème récurrent était XD Fusion Pro, un développement ultérieur de quelque chose que nous avons déjà vu dans les caméras mobiles précédentes de Huawei comme dans la série P40. Cela signifie que la caméra peut collecter des images à partir de plusieurs objectifs différents et analyser les données brutes pour les compiler en une image finie et de meilleure qualité.

Huawei P50 Pro dispose de cinq caméras à l’arrière, dont trois sont situées dans le cercle d’objectif supérieur et deux dans le cercle inférieur. Voici un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo noir et blanc de 40 mégapixels, un zoom télescopique de 64 mégapixels, un autofocus laser et un grand angle. Lors du lancement, nous avons vu des exemples d’images où il a été zoomé jusqu’à 100 fois, toujours avec une bonne netteté.

Certains détails sur la série P50 ne sont toujours pas clairs, en partie à cause de difficultés d’interprétation des informations car elles n’ont été présentées qu’en chinois, et en partie parce que certains détails n’ont pas encore été présentés. Nous ne savons pas, par exemple, quelle puce système Huawei utilise, mais quand les prix chinois des téléphones semblaient se décliner en différentes versions, soit avec le Kirin 9000, soit avec une variante 4G du Qualcomm Snapdragon 888. C’est également vrai avec informations préliminaires non confirmées.

Il n’y a actuellement aucun signe que Huawei lancera la série P50 en dehors de la Chine, une information que la présentation entièrement en chinois a indéniablement renforcée.