Actualité Huawei P50 Pro et Huawei P50 Pocket sont désormais vendus à l'international

Rédaction AfricaDaily

C’est via un message Twitter de la filiale malaisienne de Huawei et seulement là que le lancement a été annoncé depuis le début et maintenant la raison s’avère que le lancement n’a lieu que là-bas. En Malaisie.

Le P50 Pro est en vente depuis août en Chine, mais sortira désormais en dehors des frontières du pays. Cependant, il s’agit d’une version légèrement différente du modèle domestique. L’une des grandes différences est qu’il n’utilisera pas Kirin 9000 5G, mais plutôt une version spéciale 4G de Snapdragon 888 réalisée avec la technologie 5 nm par Samsung. La raison en est qu’il s’agit d’un modèle que l’entreprise peut utiliser conformément aux règles de blocus américaines.

Il n’y a aucune mention du logiciel dans la version internationale des téléphones, mais il s’agit d’en juger par EMUI 12 et les applications via la propre galerie d’applications de Huawei. Le blocus américain continue d’empêcher Huawei de proposer les applications ou l’App Store de Google.

Les autres spécifications incluent un écran LED de 6,6 pouces avec prise en charge de 120 Hz et une résolution de 1228 x 2700 pixels, une batterie de 4360 mAh avec une charge de 66W via câble et 50W sans fil.

Cependant, l’atout principal du P50 Pro dans le manchon de roche est l’appareil photo avec un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture de f / 1,8 et une stabilisation optique de l’image. Il est complété par un appareil photo noir et blanc de 40 mégapixels avec f/1.6, un ultra grand angle de 13 mégapixels avec f/2,2 et un téléobjectif de 64 mégapixels avec f/3,5 et stabilisation optique de l’image. La caméra frontale est à 13 mégapixels et à ouverture f/2,4.

Le P50 Pocket est également commercialisé dans une version internationale à la vente en Malaisie. Ce téléphone a été officiellement lancé juste avant Noël 2021 et est le premier pliable de Huawei dans un format légèrement plus lisse, un concurrent du Samsung Galaxy Flip 3 et du Motorola Razr 3.

On ne sait pas encore si ou quand les P50 Pro et P50 Pocket pourraient être pertinents pour un lancement mondial plus large.