HoloLens : le casque connecté Microsoft élu gadget de l’année par le TIME

L’heure est venue pour le célèbre TIME de décerner les récompenses de l’année. Dans la catégorie des gadgets et appareils technologique, c’est le casque connecté de Microsoft, HoloLens, qui remporte la palme 2015.

D’ici peu, les casques connectés inonderont le marché. L’ère de la réalité virtuelle pourra enfin commencer, et le grand public découvrira les nombreuses possibilités offertes par cette technologie. Qu’il s’agisse du cinéma ou encore des jeux vidéos, l’industrie du divertissement toute entière sera bientôt bouleversée par les appareils comme Oculus Rift, HTC Vive ou encore Samsung Gear VR.

Parmi ces accessoires relativement similaires, qui se livreront bientôt à une féroce concurrence, un constructeur semble toutefois tirer son épingle du jeu. Il s’agit de Microsoft et son casque HoloLens. Plutôt que de proposer à l’utilisateur de plonger dans un univers virtuel, cette machine entend mélanger le virtuel et la réalité.

Au travers des lunettes de l’HoloLens, les images en 3D se superposent au réel, transformant le monde et la perception qu’en a l’utilisateur. Les premiers trailers et les annonces formulées par Microsoft semblent avoir profondément convaincu la rédaction du TIME, lequel a décidé de lui attribuer le titre prestigieux de ” Gadget of the Year “.

La compétition était d’un niveau élevé. Parmi les autres nominés comptaient le disque dur 16To de Samsung, la voiture sans pilote de Google ou encore le drone DJI. C’est toutefois sur cette invention pleine de promesses que s’est arrêté le choix du TIME.

Pour l’heure, il est clair que Microsoft vend du rêve. Les possibilités offertes par cette invention semblent illimitées. L’appareil pourrait servir aussi bien au divertissement grand public qu’à l’usage professionnel, pour les chirurgiens ou les astronautes par exemple.

Cependant, il faudra attendre les premiers kits de développement pour avoir un aperçu réel du potentiel de l’HoloLens. Ces derniers devraient être livrés début 2016, moyennant un imposant tarif de 3000 dollars.