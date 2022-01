Habitat Connect : quand les entreprises françaises pensent la maison de demain

Les objets connectés prennent une part de plus en plus importantes dans notre quotidien. Si on parle souvent des objets américains des GAFA, la France dispose elle aussi d’un beau savoir-faire dans le domaine. Fort de ce constat, le pôle Innovation du FCBA a travaillé durant deux années avec plusieurs entreprises nationales afin de penser la maison connectée de demain.

De ce projet Habitat Connect en partenariat avec quinze industriels sont nés neuf objets connectés avec un objectif en tête : concevoir la Smart Home française de la prochaine décennie.

Habitat Connect : présentation du projet

80% : c’est le pourcentage des français qui pensent que les objets connectés représentent l’avenir – d’après une étude OpinionWay. Ce n’est pas l’équipe d’Objeko qui va contredire ces partisans de l’IoT !

En matière d’objets connectés, la France n’est d’ailleurs pas la dernière à avoir de belles idées. L’institut technologique FCBA a donc réuni 15 industriels du secteur de l’habitat et de l’ameublement au sein du projet Habitat Connect de 2015 à 2017.

Après une récolte de données auprès d’une communauté d’utilisateurs créée pour l’occasion, 9 objets connectés se sont démarqués. Après prototypage, ils ont été présentés en action pendant six mois au sein d’un démonstrateur situé au siège du FCBA.

Il ne reste maintenant qu’aux industries partenaires du programme Habitat Connect à lancer la commercialisation dans les années à venir.

Le FCBA envisage de son côté de créer l’IOFF – pour Internet Of French Furniture – afin de soutenir les entreprises françaises du meuble et de l’habitat dans la création de nouveaux objets connectés innovants.

Maison connectée : 9 objets français à suivre de près

Santé, confort ou sécurité, les neuf objets connectés révélés par Habitat Connect représentent la maison de demain. Nous vous proposons un tour d’horizon des divers concepts présentés en attendant leur commercialisation prochaine.

Système IOFF – Overkiz

Le système Internet Of French Furniture est au centre de la maison connectée imaginée pour le programme Habitat Connect. Créé par Overkiz, il comporte une application pour smartphone, un service cloud et une passerelle connectée modulaire. Cette dernière s’insère dans le tableau électrique.

L’ensemble permet de piloter les objets connectés de la maison en s’appuyant sur les protocoles les plus connus du marché : Zigbee, Enocean, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi… Grâce à son fonctionnement modulaire, la passerelle Hattara Rail DIN se veut particulièrement évolutive.

Site officiel Overkiz : https://www.overkiz.com

Morphe@ – Maliterie

Impossible de parler de confort connecté sans penser à un bon matelas. Mais pas n’importe quel matelas : Morphe@. Conçu par Maliterie, celui-ci embarque deux capteurs Bluetooth qui communiquent avec une application smartphone dédiée.

Le matelas connecté français suit non seulement la qualité du sommeil, mais permet aussi de lancer des scénarios programmables pour gérer l’éclairage de la chambre. Un bel exemple d’intégration de l’IoT dans nos objets du quotidien !

Site officiel Maliterie : https://www.maliterie.com/

SHIVA – Meubles Célio

Afin de complémenter le matelas connecté Morphe@, Célio propose sa solution SHIVA. Il s’agit d’un ensemble d’ameublement complet pour la chambre, comprenant une tête de lit, une commode et des tables de chevets. Le tout est équipé d’éclairages connectés. Les tables de chevet font même office de chargeur à induction pour les smartphones compatibles Qi. Une enceinte Bluetooth est dissimulée dans la tête de lit.

Une application dédiée pilote l’ensemble des éclairages SHIVA, mais il est possible d’utiliser un interrupteur spécifique. Bien entendu, la création de scénarios programmables est au cœur de l’expérience créée par Célio.

Site officiel Meubles Célio : http://www.meubles-celio.fr

Night Walk – Righini/SFL

Après la chambre, attardons-nous maintenant sur les accès. Le fabricant français Righini, spécialisé dans les portes, s’est associé à SFL pour imaginer Night Walk. Ces portes en apparence anodines renferment des barres lumineuses connectées. Situées sur le pourtour, elles n’ont pas seulement une vocation esthétique.

En effet, les barres de LED connectées peuvent suivre des scénarios prédéfinis : détection de mouvement, programme horaire ou contrôle manuel. L’objectif est de simplifier la circulation nocturne dans le domicile en assurant la sécurité des déplacements. Les éclairages peuvent aussi s’intégrer dans des plinthes ou des des meubles. L’ensemble est compatible avec la plupart des systèmes domotiques du marché.

Site officiel Righini : https://www.righini.com

Site officiel SFL : http://www.sfl.fr/index.php

Sundoor – Sifisa

Chauffer la maison tout en retirant les radiateurs, tel est l’objectif de la porte chauffante Sundoor de Sifisa. Cette porte de placard innovante intègre en effet un système de chauffage par rayonnement. Bien entendu, ce chauffage invisible est connecté, fonctionnant en conjonction avec un thermostat lui aussi connecté.

Cette porte chauffante permet d’éliminer l’humidité dans le placard. Mais elle fait aussi réaliser des économies d’électricité. En effet, une porte de 400 W chauffe autant qu’un radiateur de 700 W. Gain de place et d’énergie, confort amélioré : la maison de demain fait rêver !

Site officiel Sifisa : http://www.sifisa.tm.fr/fr/

i-Mob Air – Hellin

Après les ouvertures et les éclairages, la maison de demain se doit d’être dotée de meubles intelligents. L’industriel français Hellin se démarque avec sa solution i-Mob Air. Ce meuble est non seulement design, mais embarque aussi un purificateur d’air connecté.

Mauvaises odeurs, polluants chimiques et biologiques, particules fines : rien ne lui résiste. i-Mob Air analyse sans cesse la qualité de l’air et peut se déclencher à distance via une application. Ce meuble conçu en bois et divers éléments recyclables ne consomme que très peu d’électricité.

Site officiel Hellin : https://www.hellin.fr

Cosy Chair – Eurosit SA

Dédié aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, l’ensemble Cosy Chair créé par Eurosit SA est à la fois un lieu de travail et de détente. Il est composé de deux banquettes modulables, d’une table basse et d’un meuble “cosy”. Le dossier des banquettes est en fait doté de portes coulissantes capitonnées qui dissimulent des emplacements de rangement.

S’il n’est pas connecté à proprement parlé, ce canapé haut de gamme embarque toutefois des ports USB et des plaques de recharge par induction pour les smartphones, ainsi qu’un projecteur vidéo.

Site officiel Eurosit SA : https://eurosit.fr/Eurosit

Sol Stop Fuite – WM88

Quand une fuite d’eau est détectée, il est bien souvent trop tard. L’industriel WM88, spécialiste des cuisines et salles de bains, a donc développé une solution compatible avec la plateforme connectée Habitat Connect : le sol Stop Fuite.

Doté de divers capteurs, ce système pour meubles de cuisine et salle de bains a pour vocation de détecteur les fuites d’eau dès qu’elles surviennent. En cas de problème, un SMS est envoyé au propriétaire. Connectée à la centrale Habitat Connect, l’application dédiée peut couper la vanne d’arrivée d’eau afin de limiter les dégâts.

Site officiel WM88 : https://www.wm88.fr

Kid Protect System – WM88/SFL

Pour terminer notre tour d’horizon du programme Habitat Connect, nous continuons dans le domaine de la sécurité. WM88 et SFL ont travaillé main dans la main pour concevoir un système de protection destiné à la sécurité des enfants.

Le programme Kid Protect System utilise des capteurs de proximité couplés à une alarme et à une application pour smartphone. Si un enfant s’approche trop près d’une plaque de cuisson par exemple, le système déclenche la sonnerie et coupe la plaque tout en envoyant une notification sur l’application. En cours de développement, ce système pourrait être étendu à l’avenir à d’autres endroits sensibles de la maison. D’autres méthodes de détection sont aussi à l’étude chez WM88.

Site officiel WM88 : https://www.wm88.fr

Site officiel SFL : http://www.sfl.fr/index.php