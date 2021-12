Accueil » Actualité Gros test : Sony Xperia PRO-I Actualité Gros test : Sony Xperia PRO-I Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Sony a longtemps mis son arme pour fabriquer de bons téléphones avec appareil photo, mais a pris un chemin différent de celui de la concurrence. Au lieu de nombreux mégapixels, de meilleures images dans l’obscurité et d’un zoom extrême que l’on trouve dans de nombreux autres produits phares, ils ont privilégié l’autofocus et l’appareil photo devrait pouvoir prendre des photos en succession rapide. Dans le même temps, ils se sont de plus en plus inspirés de leurs propres appareils photo compacts et ont adopté une grande partie du look de ceux-ci vers l’application appareil photo du mobile.

Ces priorités sont claires depuis longtemps dans les mobiles de Sony et celui-ci, le Xperia PRO-I ne fait pas exception, bien au contraire. Sony a appelé en interne ce téléphone simplement “L’appareil photo”, l’appareil photo. Cela se manifeste le plus clairement dans le fait que le Xperia PRO-I est équipé d’un capteur d’un pouce. Nous reviendrons séparément sur la façon dont cela a été fait et ce que cela signifie en pratique pour les photos que nous prenons.

Pas seulement un appareil photo

Permettez-moi d’abord de commencer par ce que le téléphone peut faire autrement, car malgré le surnom “l’appareil photo”, il s’agit également d’un téléphone complet. La principale caractéristique du Xperia PRO-I en tant que téléphone est son écran 4K long et étroit. Il s’agit donc d’un écran LED exceptionnellement haute résolution qui laisse très peu à désirer. Le taux de rafraîchissement est de 120 hertz et si l’on doit se plaindre de quelque chose, c’est que cette combinaison de performances extrêmes consomme de la batterie et ça se voit. Dès le début, l’écran est réglé sur un taux de mise à jour inférieur, vous devez donc régler manuellement 120 hertz, mais ensuite il est bloqué là et n’est pas adapté à ce qui est nécessaire pour ce que vous faites en ce moment.

Le résultat des qualités de l’écran et de ses bonnes performances rend le téléphone toujours rapide et réactif, quelles que soient les tâches que j’effectue avec lui.

Différent des concurrents les plus proches

Étant donné que le Sony Xperia PRO-I est un téléphone mobile avec une mise au point claire de l’appareil photo, je souhaite bien sûr le comparer de manière approfondie avec d’autres dans la même catégorie. Sony est loin d’être le seul à investir dans des caméras mobiles, même s’ils le font différemment des autres. Le Samsung Galaxy S21 Ultra, par exemple, a récemment reçu une application spéciale pour appareil photo professionnelle appelée Expert RAW, l’Iphone 13 Pro d’Apple a son mode Prores spécial pour la vidéo et Proraw pour les images fixes. Tous ces éléments m’accompagnent lors du test du Sony Xperia PRO-I pour mettre en évidence les avantages et les inconvénients de la photo et de la vidéo.

La différence la plus nette entre le Sony Xperia Pro-I et les autres appareils photo mobiles réside dans leur comportement lors de la prise de vue réelle. Là, l’application appareil photo de Sony fournit des conseils pédagogiques, des indications graphiques claires et un certain nombre de possibilités différentes pour influencer l’image, mais que l’image s’améliore finalement, ce n’est pas du tout aussi certain.

De nombreuses images de test

Au total, quand j’ai pris un grand nombre de photos de test et comparé à ce que je peux faire avec d’autres appareils photo, il est relativement facile de tirer une conclusion. Le Xperia PRO-I a des sujets qu’il gère particulièrement bien et il vous donne plus de contrôle sur l’image que la plupart des autres appareils photo mobiles. Cependant, il présente également des lacunes évidentes et même dans les domaines où il fonctionne particulièrement bien, il n’est pas certain qu’il soit meilleur que la concurrence. Un exemple en est les portraits, où Sony, selon sa propre déclaration et sur papier, devrait exceller. Dans le cadre du lancement du Xperia PRO-I et d’ailleurs également lorsque Sony a lancé les téléphones portables ces dernières années, j’ai entendu parler de la mise au point automatique rapide, que l’appareil photo peut suivre les sujets, reprendre même lorsque le sujet a disparu de l’image pendant peu de temps et à la fois trouver et se concentrer sur l’œil lorsqu’il s’agit d’une personne. Ou un animal d’ailleurs. C’est vrai pour la plupart. L’appareil photo n’est pas infaillible et il arrive qu’il ne trouve pas de visage, mais surtout, cela avec la mise au point du visage n’est pas quelque chose que les concurrents ne font pas pire. Sony montre plus clairement ce qui se passe dans son application appareil photo. J’obtiens une petite boîte verte clairement au-dessus de l’œil de la personne dont je prends le portrait lorsque la mise au point est là, mais une photo que je prends avec Samsung ou Iphone est au moins aussi bonne, avec une mise au point au moins aussi nette sur le visage.

Pas pour tout le monde

Le fait que le Xperia PRO-I n’est pas un téléphone pour tout le monde est déjà montré par le prix de 18 000 SEK. Ce n’est que dans un très petit groupe cible avec des besoins uniques que vous pouvez voir que l’argent est justifié à dépenser pour un produit comme celui-ci. En plus du prix, vous pouvez également voir dans l’application appareil photo qu’il ne s’agit pas d’un téléphone pour l’homme ordinaire. Là, cependant, il est mieux équilibré, car dans le mode le plus avancé il y a des réglages en plusieurs étapes et en telle quantité que cela peut certainement en dissuader certains. Dans le même temps, le téléphone dispose de modes de base et automatiques plus simples que tout le monde peut apprécier et gérer.

Les options supplémentaires dont je dispose pour contrôler l’image dans les autres modes incluent la possibilité de basculer entre les ouvertures F2.0 et F4.0. Cela me permet de contrôler la profondeur de champ et c’est souvent mieux que ce que je peux faire dans d’autres mobiles. Cela fonctionne bien, mais en même temps ne me donne pas de grandes opportunités uniques de prendre des photos que je ne peux pas prendre avec d’autres mobiles phares. En plus de cette option, Sony en mode auto a aussi un effet bokeh comme les autres mobiles, sous la forme d’un effet et pas purement optique, mais cet effet est vraiment mauvais, pire que dans d’autres mobiles, et ne se traduit souvent qu’en flou fictif qui est flamboyant sur les bords et semble juste étrange et irréel.

Dans les nombreuses photos que je prends, individuellement avec le Xperia PRO-I et avec d’autres téléphones à comparer, je ne regarde bien sûr pas seulement la netteté. Je compare également d’autres aspects d’une image tels que la richesse des détails et du bruit, la reproduction des couleurs et plus encore. Xperia PRO-I a ses moments, mais en comparaison avec d’autres téléphones, ce sont principalement ses faiblesses qui deviennent évidentes. Juste au moment où j’examine les images en détail, puis zoome sur l’ordinateur à 100 pour cent, la richesse des détails devient claire, ou plutôt l’absence de ceux-ci. D’autres mobiles offrent une résolution plus élevée ou utilisent leur résolution pour combiner plusieurs pixels en une meilleure image et celle-ci est visible. Si nous comparons toutes les photos que nous prenons, il est bien sûr également clair que Sony n’a pas investi dans de bonnes photos dans l’obscurité, un zoom extrême ou une haute résolution, car dans ces domaines, l’appareil photo Sony n’a aucune chance contre Samsung, Xiaomi ou Les meilleurs modèles de Huawei.

Boutons physiques

À l’extérieur, le Sony Xperia PRO-I se distingue par un déclencheur physique, qui permet, comme sur un appareil photo ordinaire, d’appuyer à mi-course sur le bouton pour faire la mise au point puis d’appuyer à fond pour prendre la photo. Cela donne au Xperia un net avantage dans ce domaine et sinon, le téléphone respire la qualité et il se sent à la fois professionnel et fonctionnel. Le bord nervuré est bon pour la prise en main, tout comme le support qui est là pour attacher une dragonne, donc vous ne faites certainement pas tomber le téléphone. Éventuellement tous les boutons physiques sur le côté, ils sont au nombre de cinq sur le bord droit du téléphone, peuvent faciliter l’accès à quelqu’un par erreur lorsque vous soulevez le téléphone d’une table, par exemple.

Ensuite, en plus des fonctionnalités de l’appareil photo, le Xperia PRO-I a vraiment tout ce que l’on reconnaît des mobiles de Sony ces dernières années. À la fois des forces et des caractéristiques étranges que nous n’avons jamais vraiment appréciées. L’écran long et étroit au format 21:9 est maintenant quelque chose qui va presque de soi dans un mobile Sony et qui le rend d’une part étroit et donc facile à tenir, mais d’autre part il est difficile d’atteindre le haut de l’écran lorsque vous utilisez le téléphone avec une seule main. De plus, le téléphone dispose du menu contextuel Sens latéral dans le bord, qui collecte différents raccourcis et nous avons les vibrations dynamiques de Sony qui, si vous le souhaitez, peuvent faire vibrer le téléphone au rythme des effets sonores des films et des jeux, ou du tempo de la musique. .

Sony n’a jamais emprunté le même chemin que la concurrence, mais de nombreuses fonctionnalités du Xperia PRO-I visent soit au-dessus ou à côté de l’objectif, ce qui signifie que vous ne vous retrouverez probablement pas dans le petit groupe cible qui apprécie l’ensemble .

Questions et réponses

La vidéo alors ?

Oui, en plus des images fixes, le Xperia PRO-I se concentre également sur la vidéo avec, entre autres, l’enregistrement en 4K 120 images par seconde et avec les deux applications caméscope Cinema Pro et Video Pro. Ma première question dans ce contexte est de savoir quand vous avez une utilisation pratique de la vidéo avec des réglages manuels en 4K et 120 images par seconde. Cela signifie simplement beaucoup de travail au moment du tournage et une zone d’utilisation très étroite. La réponse à ma question est probablement “non”.

Où sont la caméra selfie et le capteur d’empreintes digitales ?



Sony maintient l’écran sans distraction, de sorte que le capteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté du téléphone, dans le bouton d’alimentation et la caméra selfie se trouve sur le bord au-dessus de l’écran. Il convient de souligner que le téléphone ne prend pas en charge la reconnaissance faciale, c’est donc précisément le capteur d’empreintes digitales qui s’applique.

Et tant d’accessoires et de connexions sympas ?

Oui, vous pouvez connecter le Xperia PRO-I en tant que moniteur externe à un appareil photo Sony et il existe des accessoires qui font du téléphone une caméra vlog complète et portable où vous pouvez avoir un écran externe attaché avec des aimants afin que vous puissiez voir le résultat en vous filmant avec les caméras principales. Il existe également un trépied à main qui complète ce domaine d’utilisation.

Une alternative:

Studio photo portatif

En tant que téléphone appareil photo avec Prores pour la vidéo et Proraw pour les images fixes, ainsi que de bonnes possibilités d’édition directement dans le téléphone et une large gamme d’accessoires, l’Apple Iphone 13 Pro est probablement le concurrent le plus pointu. De plus, 1 700 SEK moins cher que Sonyn, ce qui est inhabituel pour un Iphone.

