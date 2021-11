Noreve Griffe 1 : prise en main du bracelet en cuir pour montre connectée

9 Total Score

Un bracelet de luxe idéal pour les montres connectées

Noreve nous offre une fois de plus un vrai petit bijou. Le Griffe 1 ne souffre d'aucun défaut de fabrication et siéra à n'importe quelle montre, connectée ou non. Certes, l'investissement demandé est relativement important, mais il s'agit d'un produit haut de gamme, fabriqué à la main et en France. Rappelons qu'il existe le même bracelet pour les Apple Watch (en 20mm et 24mm).