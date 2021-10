Accueil » Actualité Google Wifi : le routeur connecté disponible en France (prix, spécifications) Actualité Google Wifi : le routeur connecté disponible en France (prix, spécifications) Rédaction AfricaDaily 417 Vues

En attendant l’assistant Home, Google vient de lancer en France son routeur nommé Google Wifi. Un petit appareil connecté destiné à améliorer votre réseau local sans-fil de façon simple et rapide.

Un routeur simple d’emploi

Avec le routeur Google Wifi, la firme américaine cherche à rendre la configuration de votre réseau la plus simple possible. Le petit engin se branche sur votre modem ou Box et se configure ensuite via une application sur le smartphone. Tout est fait pour simplifier la configuration initiale souvent ardue des routeurs classiques. Une fois configuré, le Google Wifi fonctionnera en totale autonomie. Le géant de Moutain View affirme qu’il est capable de choisir pour chaque appareil connecté la meilleure fréquence, améliorant ainsi la qualité de votre réseau sans-fil.

[appbox googleplay com.google.android.apps.access.wifi.consumer]

Toujours dans un souci de simplicité, l’application Google Wifi permet de gérer l’accès de chaque appareil au point d’accès. Les parents peuvent ainsi établir un planning pour couper par exemple la connexion des enfants après 20h ou lors du repas. L’application offre aussi la possibilité de partager votre réseau temporairement avec d’autres personnes en créant un sous-réseau distinct. Vous pouvez aussi effectuer des tests de débit ou choisir un appareil spécifique qui sera prioritaire pour obtenir un débit plus élevé si nécessaire.

Dans l’ensemble c’est plutôt complet même si on n’atteint pas le même niveau de réglage qu’un routeur plus classique. Google a cependant la bonne idée de tout simplifier. Les mises à jour du firmware sont ainsi effectuées automatiquement en toute transparence. Par besoin de télécharger un firmware sur le Net et de faire un flashage manuel. On sent bien que c’est le grand public qui est visé.

Google Wifi : inutile en France ?

Vient maintenant la grande question : qui va vraiment avoir besoin de ce type d’appareil en France ? Notre pays est différent des USA et fait la part belle aux Box. Pour rappel, une Box Internet n’est rien d’autre qu’un combo routeur + modem. Leur usage est de plus en plus simplifié et chaque opérateur propose dans le pire des cas une hotline capable d’aider aux réglages de base de ces appareils. Alors quel est l’intérêt de prendre en supplément un routeur ?

Il est clair qu’une large part d’usagers français n’aura pas la nécessité d’acquérir un Google Wifi. Le petit engin peut cependant s’avérer utile dans quelques cas. Je pense en particulier aux personnes qui comme moi ont besoin d’un routeur avec de bons débits pour faire du streaming d’un étage à l’autre de la maison. Le Wifi à 450 mbps Freebox est insuffisant quand je dois streamer sans lag un jeu depuis le PC à l’étage. L’emploi d’un routeur avec la bande 5 GHz à 1200 mbps améliore grandement les choses !

On peut aussi utiliser Google Wifi pour étendre la portée dans une grande habitation. Le module principal reste prêt de la Box et les autres sont répartis dans la maison. Cette solution semble néanmoins assez coûteuse comparée à des répéteurs Wifi plus classiques. Pas sûr donc que Google remporte beaucoup de suffrages en France auprès d’un public bénéficiant déjà de Box avec routeur.

Prix, caractéristiques et disponibilité

Voir l’offre

Le Google Wifi est disponible sur le site officiel de la firme. Il est commercialisé à partir de 139€, un prix relativement raisonnable face aux routeurs plus classiques souvent vendus à plus de 150€. Le Google Wifi est cependant un peu moins bien équipé puisqu’il n’embarque que deux ports Gigabit Ethernet. L’un sert à la connexion avec la Box (WAN), l’autre pour lier par exemple un PC ou une console (LAN). Il est surtout prévu pour connecter de nombreux appareils en Wifi.

De ce point de vue, le Google Wifi est plutôt bien doté car il propose une connexion double-bande Wifi AC 1200 2 x 2. L’engin exploite bien évidemment la classique bande 2.4 GHz qui offre une meilleure portée mais de moins bons débits. Le petit routeur est équipé de Bluetooth et du NFC, ce qui permet de connecter rapidement un smartphone compatible. En revanche, il n’y a pas de gestion WPS pour des raisons de sécurité. Idem pour le cryptage : Google Wifi n’utilise que le WPA2-PSK.

Concernant la vie privée, Google indique que ce point est très important pour la firme. Les données récoltées le sont ainsi de façon anonymes et en aucun cas les sites visités ne seront connus. En revanche, votre position, vos débits, votre fréquence d’utilisation, etc… seront connus. Il est cependant possible de restreindre les rapports envoyés aux serveurs de Google. En même temps, si vous utilisez déjà un smartphone Android, Google sait déjà tout de vous 😉

Pour ma part, je ne suis pas sûr du succès futur du Google Wifi, même si j’apprécie le côté simplifié à l’extrême de ce petit routeur. Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à acquérir ce routeur Google wifi ?