Google publie des mises à jour : les fonctionnalités Pixel sur d'autres Android également

Google a annoncé qu’il avait commencé à déployer des mises à jour pour un certain nombre de ses outils et services, qui dans certains cas incluent ceux qui étaient exclusifs à Pixel à un moment donné dans le passé.

Plusieurs des mises à jour visent à accroître l’accessibilité pour les personnes en difficulté.

Une nouvelle fonctionnalité pour augmenter l’accessibilité est de pouvoir naviguer sur le téléphone à l’aide de mouvements oculaires et d’expressions faciales. La fonction appelée Camera Switches est principalement destinée aux personnes ayant des difficultés motrices et l’utilisateur peut contrôler et modifier les mouvements à enregistrer. La fonction apparaîtra sous les paramètres de disponibilité lorsque la mise à jour aura atteint le téléphone.

La fonction Project Activate s’adresse également aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés d’élocution et permet au téléphone de lire des phrases, de jouer des sons et d’envoyer des SMS en utilisant les mouvements des yeux et les expressions faciales.

De plus, l’application Lookout a été prise en charge par Google pour le texte manuscrit qui, en termes informatiques, utilise le jeu de caractères latins, ce qui devrait permettre aux malvoyants d’explorer plus facilement leur environnement.

Une fonctionnalité qui était auparavant exclusive à Pixel mais qui apparaîtra désormais sur les appareils d’autres fabricants est Locked Folder, où l’utilisateur peut déplacer des photos vers un dossier protégé par mot de passe et ainsi les empêcher d’apparaître dans l’application Photo. Une autre fonctionnalité qui était auparavant exclusive à Pixel mais qui est maintenant disponible pour plus d’appareils est Heads Up, qui rappelle aux utilisateurs de faire attention si nous utilisons le téléphone lorsque nous marchons.

La gamme de mises à jour comprend également des éléments tels que Gboard obtenant plus d’autocollants et des fonctions améliorées pour couper et coller et la nouvelle fonction de filtre pour la visibilité dans Quick Share lorsque vous souhaitez partager du matériel avec quelqu’un à proximité.

Les mises à jour seront déployées progressivement au cours de l’automne.