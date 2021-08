Accueil » Actualité Google Nest met à jour sa famille de caméras | Mobile Actualité Google Nest met à jour sa famille de caméras | Mobile Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Depuis que Google a acquis la société de maison intelligente Nest, ils ont intégré leurs produits principalement avec les haut-parleurs intelligents de Google, désormais également appelés Nest, et l’assistant Google. Les caméras de surveillance sont un autre grand domaine pour Nest, et maintenant ils ont fait une mise à jour totale de la gamme de produits pour celles-ci.

Il s’agit de quatre produits : Nest Doorbell, Nest Cam, Nest Cam with Floodlight et Nest Cam Indoor.

Nest Doorbell est la nouvelle sonnette, qui est désormais conçue pour être 100 % compatible avec toutes les maisons. Cela signifie qu’il peut fonctionner sur une installation électrique ou une batterie existante. Vous pouvez également sélectionner la sonnerie sur la montre. Le prix est de 2 200 SEK.

Nest Cam est la caméra de base, qui peut être utilisée à la fois à l’intérieur et à l’extérieur avec des supports pour façades ou des supports de table. Il peut fonctionner directement connecté au secteur ou avec une batterie et a la classe IP 54 pour résister à la pluie. Les accessoires incluent un cordon tout temps et un support antivol. Le prix est de 2 300 SEK.

Nest Cam Floodlight est une Nest Cam avec des phares associés qui s’allument lorsque des mouvements sont détectés. Le prix est de 3 450 SEK. Nest Cam indoor est enfin le modèle le moins cher de Nest avec un prix de 1050 SEK. Comme son nom l’indique, il est destiné à un usage intérieur uniquement.

Nest a travaillé avec l’intelligence artificielle des caméras, et ils peuvent désormais reconnaître les personnes, les voitures, les chiens, les chats et les colis. Les caméras ne doivent démarrer et commencer à filmer que lorsqu’elles détectent des mouvements pertinents, et l’IA garantit qu’elles ne démarrent pas simplement parce que les branches d’un arbre bougent ou qu’un oiseau survole, et que les phares ne sont pas allumés simplement parce qu’un la voiture s’évanouit dans les rues. Les algorithmes de détection utilisent deux fois plus de pixels et deux fois plus d’images par seconde pour faire leurs calculs par rapport à la génération précédente, et ils peuvent détecter plusieurs événements et objets en même temps.

Toutes les caméras sont contrôlées via l’application Google Home, et vous pouvez également utiliser les écrans intelligents de Nest. Tous seront mis en vente le 24 août, à l’exception de Nest Cam Floodlight qui sera mis en vente plus tard.