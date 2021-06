Accueil » Actualité Google I/O 2016 : les nouveautés de Google pour l’Internet des Objets Actualité Google I/O 2016 : les nouveautés de Google pour l’Internet des Objets Rédaction AfricaDaily 195 Vues

Dans le cadre de sa conférence développeurs I/O 2016, Google a présenté plusieurs nouveautés pour l’Internet des Objets. On découvre ainsi l’enceinte connectée Google Home, l’OS pour smartwatch Android Wear 2.0 et enfin l’écosystème de réalité virtuelle Daydream.

La dixième conférence développeurs I/O de Google réservait de nombreuses nouveautés en cette année 2016. Pour l’internet des objets, la firme de Moutain View a fait trois annonces majeures.

Google Home, l’assistant connecté pour la maison

Le Google Home est une enceinte sans fil connectée en WiFi, similaire à Echo de Amazon. En plus de diffuser de la musique et d’être contrôlé par le smartphone de l’utilisateurs, cet appareil est un véritable domestique électronique. L’accessoire prend en charge le nouveau logiciel Google Assistant, également présenté au cours de la conférence. Cet assistant vocal est capable de gérer toutes les requêtes de l’utilisateur ou de répondre à ses questions.

Grâce à des partenariats avec des tiers de renom tels que Uber, Spotify ou OpenTable, il sera par exemple possible de réserver une place de restaurant simplement au son de la voix, ou encore de régler une alarme ou de dresser une liste de tâches à effectuer. Google Home sera disponible d’ici la fin de l’année 2016.

Android Wear 2.0, l’indépendance des montres connectées

Le système d’exploitation pour montres connectées Android Wear sera bientôt proposé en version 2.0. La principale nouveauté de cette version est la possibilité d’utiliser une smartwatch indépendamment d’un smartphone. Certaines applications pourront ainsi être utilisées sans avoir besoin d’un smartphone associé. De même, les montres pourront se connecter directement au WiFi ou au réseau mobile.

De même, il sera possible de répondre plus facilement à un message sans avoir besoin de sortir son téléphone. Un système de réponses automatiques a été incorporé, ainsi qu’un clavier complet optimisé pour les petits écrans des montres. La fonctionnalité permettant de dessiner des lettres a également été améliorée.

L’interface est elle aussi revue. Les cadrans personnalisables peuvent désormais afficher des informations relatives aux applications. Les notifications sont également plus lisibles et peuvent être agrandies pour en explorer le contenu. Par ailleurs, les montres pourront maintenant distinguer les différentes activités des utilisateurs.

La nouvelle version 2.2 d’Android Wear pour les développeurs est disponible dès à présent sur LG G Watch Urbane 2 et sur les montres connectées Huawei. La version finale sera proposée d’ici la fin de l’année.

Daydream, la réalité virtuelle pour tous

Google s’introduit également sur le marché des casques de réalité virtuelle avec Daydream. Les smartphones de Samsung, HTC, Huawei, LG, ZTE, Asus, Alcatel et Xiaomi pourront être utilisés avec le casque Daydream, qui sortira d’ici la fin de l’année. Ce casque fonctionnera avec un contrôleur muni d’un détecteur de mouvements.

De nombreuses applications seront proposées sur ce casque qui tournera sur son propre écosystème. Cette plateforme de réalité virtuelle sera couplée à Android N, la nouvelle version de l’OS mobile de Google. On retrouvera ainsi un Play Store, mais aussi des apps Google comme YouTube ou Street View. De même, des jeux tels que Need for Speed No Limites, Underworld Overlord ou Eve Gunjack Next seront proposés en exclusivité. Grâce à Daydream, tous les utilisateurs de smartphones récents pourront découvrir la réalité virtuelle.

