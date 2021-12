Google Home Max : l’enceinte connectée (enfin) disponible en France

En 2017, Google lançait sur le sol français ses enceintes connectées. Mais le modèle haut de gamme, la Google Home Max, était aux abonnés absents. Un an après, l’attente est terminée : l’enceinte connectée est commercialisée en France.

Une enceinte connectée pour détrôner l’Apple Home Pod

La guerre entre les constructeurs ne fait pas seulement rage sur le marché des smartphones, elle est également présente sur le marché des enceintes connectées. Les USA ne semblent d’ailleurs plus être la cible principale des GAFA qui s’exportent de plus en plus dans l’Hexagone. En milieu d’année, Apple lançait ainsi la Home Pod, quelques mois après son arrivée aux Etats-Unis. Fin 2018, Google riposte avec la Home Max, jusqu’à présent cantonnée au pays de l’Oncle Sam.

L’enceinte vise les audiophiles qui cherchent non seulement un assistant vocal, mais aussi du bon son. Il faut bien avouer que ce dernier point était loin d’être parfait sur les modèles Home et Home Mini… Le géant de Mountain View n’y est donc pas allé par quatre chemins avec son bébé. L’enceinte pèse pas moins de 5.3 kg, avec des dimensions conséquentes : 336.6 x 190 x 154.4 mm.

La coque en plastique renferme ainsi deux boomers de 11.4 cm et deux tweeters, ainsi que les microphones pour parler avec Google Assistant. L’ensemble est résistant à l’eau. La connectique comporte un port USB-C et une prise casque 3.5 mm. La connexion se fait naturellement via WiFi. Du Bluetooth est aussi présent. Grâce à Audio Cast, la Google Home Max peut fonctionner en multi-room. Et tout comme l’Apple Home Pod, l’enceinte connectée de Google peut ajuster le son à l’environnement. C’est donc plutôt complet !

Prix et disponibilité

Google a profité du lancement français de son smartphone Pixel 3 pour commercialiser la Home Max simultanément. On peut ainsi trouver dès maintenant l’enceinte avec Google Assistant sur les divers sites e-commerce comme la Fnac. Son prix est à la hauteur de ses spécifications : très élevé. Il faut ainsi débourser 399€ pour l’imposante machine.

Cette somme peut cependant diminuer en utilisant le système de cashback. Un code de réduction Fnac est offert ici via le site eBuyClub qui vous permet ainsi de récupérer 10% de la somme après votre achat, soit 39€. L’enceinte vous revient au final à 360€, ce qui est déjà plus raisonnable compte tenu de sa qualité. On notera que d’autres promos sont affichées régulièrement sur ce site qui vous fera économiser de belles sommes.

Avantages et inconvénients

Les avis sur Internet sont unanimes : la Google Home Max produit un son d’excellente qualité. Les basses sont particulièrement puissantes grâce aux deux imposants boomers. La prise casque de 3.5 mm permet de brancher une TV ou tout autre équipement avec une sortie son. Les possesseurs d’enceintes Home et Home Mini pourront aussi profiter des capacités Audio Cast pour écouter de la musique partout dans la maison.

Malgré tout, l’encombrement conséquent de l’enceinte est un point non négligeable. L’appareil pèse plus de 5 kg, ce qui lui confère une taille imposante. Lui trouver une place dans un petit logement ne sera pas une tâche aisée. Autre défaut de taille : le prix. Il est très élevé, mettant la Google Home Max à l’écart des utilisateurs les moins fortunés.