Découvrez dans ce dossier tout ce que vous devez savoir sur Android Wear, le système d’exploitation de Google dédié aux montres connectées.

L’année 2015 a été marquée par la sortie d’un grand nombre de montres connectées. La plupart des constructeurs de smartphones souhaitent investir dans ce nouveau marché en lançant leur propre modèle. Si les designs et les fonctions varient, ces différents modèles ont pourtant un point commun : leur système d’exploitation. Il s’agit d’Android Wear, un OS développé par Google spécialement pour les smartwatches.

Android Wear fût présenté le 18 mars 2014 par Sundar Pichai. Il s’agit d’un système d’exploitation destiné aux montres connectées. Il fait office d’interface, mais également de plate-formes pour des applications en tous genre.

Un OS proche d’Android

Comme son nom l’indique, ce système d’exploitation est conçu pour fonctionner de façon synchronisée avec Android, l’OS pour smartphone de Google. Cependant, il est également possible de jumeler une montre Android Wear avec un iPhone et son système d’exploitation iOS.

Pour l’heure, il est quasiment impossible d’utiliser la plupart des montres Android Wear indépendamment d’un smartphone. Les smartwatches sont encore de simples prolongations des téléphones. Seuls certains modèles peuvent fonctionner indépendamment d’un smartphone grâce au WiFi. Cependant, les futures générations s’émanciperont pleinement et deviendront des appareils autonomes.

Android Wear partage de nombreuses fonctionnalités avec Android. C’est par exemple le cas de l’assistant vocal Google Assistant qui permet de commander la montre grâce au son de la voix. On retrouve aussi l’application cartographique Google Maps ou la messagerie Google Hangouts. Celle-ci permet de communiquer en dictant du texte ou en dessinant directement des emojis à l’écran.

L’objectif d’Android Wear

Lors de la présentation officielle, l’objectif annoncé d’Android Wear était de « fournir des informations qui se déplacent avec vous ». Bien qu’un peu abstraite, cette définition résume bien le concept. Les montres Android Wear permettent à l’utilisateur de consulter ses notifications de smartphone directement sur sa montre, mais également de recevoir des informations contextuelles (selon le lieu où il se trouve et l’heure de la journée).

Par exemple, dans les transports en commun, l’utilisateur peut consulter grâce à Google Maps le nombre de stations restantes avant son arrêt. Vous pouvez aussi obtenir des alertes en temps réel sur la circulation autour de vous (accidents, ralentissements, etc…).

De nombreuses applications disponibles

En plus des notifications, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées au fil du temps. Android Wear supporte maintenant le GPS et les capteurs de rythme cardiaque. Il est même possible de stocker des musiques sur certaines montres pour les écouter indépendamment du smartphone grâce à des écouteurs Bluetooth.

Les applications de fitness permettent de mesurer les efforts effectuées grâce aux différents capteurs de données vitales embarqués sur les montres connectées. L’écran peut également être scanné pour servir de tickets d’entrées ou de places pour des voyages ou des événements. On dénombre également de nombreux jeux vidéos, simplistes mais divertissants.

Un format complémentaire au smartphone

Même si toutes ces possibilités sont déjà offertes par les smartphones, les montres connectés sont complémentaires. D’abord, elles permettent de garder les mains libres. Elles permettent aussi et surtout de se libérer de son smartphone grâce à son format compact directement attaché au poignet. Plus besoin de sortir son smartphone à la moindre vibration.

Mais n’oubliez pas, la principale fonction d’une montre est .. de donner l’heure !

Un accessoire de mode …

Tout comme les montres ordinaires, leur design est un élément important qui influence fortement le choix des consommateurs. Les constructeurs en sont conscients et cherchent à élaborer des designs agréables et originaux. Les montres connectés sont un véritable objet de mode.

… Personnalisable

Les possibilités de personnalisation offertes par Android Wear sont très nombreuses. L’apparence du cadran peut être modifiée à volonté. Il est possible de créer ou de télécharger les créations d’autres utilisateurs afin d’avoir une montre unique et à son gout.

Les pionniers

Au lancement d’Android Wear, on comptait seulement une poignée de modèles produits par différents constructeurs : Motorola Moto 360, LG G Watch et LG G Watch R, Samsung Gear Live, ASUS ZenWatch et Sony Smartwatch 3. Seuls quelques fabricants de smartphones Android avaient en effet pressenti le succès des montres connectées et on souhaité se lancer dans l’aventure.

Toutefois, avant Android Wear, Sony avait déjà produit deux premières smartwatches et bénéficia par conséquent d’une certaine avance sur ses rivaux, notamment en étant le premier à inclure un GPS dans ses montres. Par la suite, l’offre s’est largement diversifiée.

Android Wear 2.0

L’année 2017 aura vu un regain d’activité dans le monde des montres connectées avec l’arrivée d’Android Wear 2.0. Google a remanié son OS pour wearable avec une nouvelle interface plus accessible. Accéder aux fonctions les plus utiles demande maintenant moins de gestes et donc moins de temps. Les notifications ont aussi été remaniées.

Mais le plus gros changement réside dans l’intégration du Play Store directement sur les montres AW 2.0. Il est donc possible de télécharger des applications et des cadrans sans passer par le téléphone. Les montres deviennent ainsi plus autonomes. On peut même écrire directement sur l’écran de la smartwatch pour envoyer des messages. Google permet ainsi de se passer de plus en plus du smartphone.

Android Wear 2.0 est donc une belle mise à jour adoptée par de nombreux constructeurs comme LG ou Huawei.

Les meilleures montres Android Wear

Huawei Watch 2

Grâce à son écran AMOLED 1,2 pouces d’une résoluton 390×390, la smartwatch du Chinois Huawei bénéficie d’une excellente qualité graphique. Pour le reste, ses caractéristiques techniques sont dans la moyenne avec un processeur Snapdragon Wear 2100, 758 Mo de RAM, 4 Go d’espace de stockage et une batterie de 420 mAh. Son prix s’élève à 250€ environ. Une somme convenable pour une montre équipée d’un GPS et d’un capteur de rythme cardiaque

Cette montre connectée est déclinée dans une version 4G qui la rend quasiment indépendante d’un smartphone. Vous pouvez ainsi recevoir vos mails ou vos SMS directement au poignet et laisser le téléphone à la maison. Le prix de cette version se monte à plus de 300€. Les Huawei Watch 2 fonctionnent toutes sous Android Wear 2.0, la dernière version du système pour wearable de Google.

TAG Heuer Connected

Dans le registre des montres de luxe, l’horloger TAG Heuer s’est lancé sur le marché des smartwatches avec la Connected. Cette montre en titane de grade 2 est disponible à la vente pour environ 1500$. Pour ce prix, ses caractéristiques techniques sont légèrement plus élevées que ses concurrentes. Son écran LTPS LCD d’1,5 pouces offre une résolution de 360×360. Son processeur Intel Atom Z34XX dual-core est cadencé à 1,6Ghz, couplé à 1Go de RAM. La batterie est de 410mAh et l’espace de stockage de 4Go. Notez que l’horloger Fossil propose un modèle offrant exactement les mêmes caractéristiques, la Q Founder, pour 299€.

Asus Zenwatch 3

A l’opposé de TAG Heuer, Asus tente de capter les plus petits budgets avec une Zenwatch 3 simple et mixte. Ce modèle est disponible pour moins de 300€. Son écran AMOLED de 1,39 pouces offre une résolution de 400 x 400 px. Le processeur est Snapdragon 2100 couplé à 512 Mo de RAM, 4Go d’espace de stockage et une batterie de 341 mAh. En somme, elle offre des performances tout à fait correctes pour un prix raisonnable. On regrettera juste l’absence de GPS et de capteur de rythme cardiaque.

Moto 360 Sport

Pour les sportifs, et notamment les coureurs, la Moto 360 Sport offre actuellement une excellente alternative. Dotée d’un GPS, elle permet de planifier ses séances de jogging. De plus, son écran LCD AnyLight est très performant. Un capteur de rythme cardiaque est aussi intégré. Pour environ 220€, la Moto 360 Sport est donc une très bonne alternative qui bénéficie en plus d’un mise à jour vers Android Wear 2.0.

Les applications pour Android Wear

Afin de mieux illustrer les possibilités offertes par Android Wear, voici 10 applications parmi les plus populaires.

Weather Timeline

Prix : Gratuit

Directement déclinée de l’application smartphone éponyme, Weather Timeline vous permet de consulter la température actuelle ou les prévisions météo depuis l’écran de votre montre. Simple et pratique, voilà qui résume bien l’esprit smartwatch. Il y a même un cadran interactif pour voir toutes les données météo en un coup d’œil.

Videos for Android Wear & YouTube

Prix : Gratuit

Regarder YouTube sur votre montre connectée, c’est possible ! S’il n’existe pas d’application Google officielle, Videos for Android Wear s’acquitte très bien de la tâche. Vous pouvez ainsi profiter de vos chaines préférées directement au poignet. Bien entendu, l’idéal est de posséder une montre avec un haut-parleur pour en profiter à fond.

Google Keep

Prix : Gratuit

Google Keep vous permet de prendre des notes à l’aide de la commande vocale “OK Google”. La montre fonctionne ainsi comme un dictaphone toujours à portée de main. Il est également possible de consulter les notes précédemment prises sur smartwatch ou smartphone directement sur l’écran de la montre.

IF by IFTTT

Prix : Gratuit

Cette application ingénieuse vous permet de créer des actions automatisées en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous mettez une photo sur Instagram, il est possible de la sauvegarder automatiquement sur Dropbox. Les possibilités sont presque illimitées. De nombreux exemples sont proposés sur le site officiel.

PixtoCam

Prix : 1,49€

Grâce à cette application, il est possible de consulter la caméra de votre smartphone depuis l’écran de votre montre. Idéal pour prendre des photos à distance. De plus, tous les réglages tels que le zoom, le flash ou le minuteur sont paramétrables depuis l’application.

Pocket Casts

Prix : 2,99€

Pocket Casts est à l’heure actuelle l’une des seules applications dédiée aux podcasts audio et vidéo sur Android Wear. Par chance, elle s’avère excellente et regorge de podcasts divers et variés. Il est possible d’arrêter et d’interrompre la lecture directement depuis l’écran.

Runtastic

Prix : Gratuit

https://www.youtube.com/watch?v=uDiTTan3VuE

Runtastic compte déjà parmi les leaders des applications de fitness sur smartphone, et c’est également le cas sur Android Wear. Cette app vous permet de mesurer vos données vitales, vos efforts et de suivre vos parcours sportifs pendant un footing ou n’importe quel sport.

Store for Android Wear

Prix : Gratuit

Cette application vous permet de trouver directement des applications compatibles Android Wear. Un rôle que le Play Store de Google ne remplit pas encore tout à fait correctement. Bien entendu, les liens proposés mènent directement au Play Store pour une sécurité garantie.

Wear Messenger

Prix : 2.10€

Cette messagerie textuelle se démarque notamment par la possibilité d’envoyer des SMS. Le clavier intégré permet de taper du texte sur l’écran, et fonctionne plutôt bien même si le T9 s’avère plus ergonomique. L’une des meilleures messageries disponibles pour Android Wear à l’heure actuelle.

Wear Mini Launcher

Prix : Gratuit

Cette application fût l’une des premières à rencontrer le succès sur Android Wear, et figure donc aujourd’hui toujours parmi les plus populaires. Elle permet tout simplement de trouver facilement les applications installées sur votre montre et de les lancer rapidement.

Il est difficile de prédire l’avenir d’Android Wear. Pour l’heure, il est évident que l’OS de Google et plus généralement les montres connectées n’en sont qu’à leurs balbutiements. Tout comme l’Apple Watch 3, les prochaines générations de smartwatches apporteront de nombreuses nouveautés.

L’évolution des caractéristiques techniques

On peut bien entendu prévoir une amélioration progressive des caractéristiques techniques. La RAM, qui avoisine à l’heure actuelle 1Go, va augmenter graduellement, comme les PC à l’époque puis les smartphones actuellement. La résolution de l’écran, l’espace de stockage et la puissance du processeur vont également s’accroître. Il en va de même pour l’autonomie. Les batteries ne dépassent pas encore les 500 mAh, mais cela ne saurait tarder notamment grâce à la découverte de nouvelles technologies moins encombrantes et plus performantes. Peu à peu, nos montres deviendront aussi rapides que nos téléphones.

L’indépendance des smartwatches

On peut d’ailleurs également anticiper une prise d’indépendance vis à vis des smartphones. Ce changement est très attendu et permettra sans doute aux montres connectées de prendre leur véritable envol. En effet, comme évoqué au début de ce dossier, les smartwatches ne sont encore que des assistants des smartphones. Lorsqu’elles pourront fonctionner de manière autonome, elles représenteront une véritable alternative au format encore plus compact.

Dans ce sens, la connectivité aux réseaux mobiles devrait également devenir la norme très prochainement. Pour l’heure, seuls quelques modèles comme la Huawei Watch 2 proposent cette fonctionnalité.

Une fois cette technologie démocratisée, les montres pourront se connecter aussi bien en Wi-Fi qu’en 4G.

Des nouvelles fonctionnalités à venir

Parmi les nouveautés, on attend également l’arrivée d’Android Pay. La technologie de paiement sans contact, calquée par Google sur Apple Pay, permettra de régler ses achats chez les commerçants directement grâce à sa montre. Malheureusement, comme pour Apple Pay, ce système devrait mettre plus de temps à arriver en Europe qu’aux Etats-Unis ou en Chine.

Les différents capteurs devraient eux aussi s’améliorer. Les données vitales relevées seront toujours plus nombreuses et précises, transformant nos montres en véritables assistants personnels. Il en va de même pour les fonctionnalités liées aux automobiles. Si certaines montres peuvent déjà déverrouiller ou démarrer la voiture du propriétaire, la compatibilité devrait encore s’étendre à l’avenir.

Toutes les montres seront connectées

Par ailleurs, si peu d’horlogers traditionnels ont franchi le cap pour l’instant, il est probable que la connectivité devienne la norme pour le marché des montres. Tôt ou tard, mêmes les constructeurs les plus traditionnels envisageront probablement d’inclure Android Wear à leurs garde-temps pour répondre à la demande et rester compétitifs. Une étude récente démontrait que la plupart des hommes riches préfèrent s’acheter une Apple Watch qu’une Rolex.

Par la suite, de nouveaux designs verront sans doute le jour. Si on ne trouve pour l’instant que des cadrans ronds ou carrés, les designers ne devraient pas tarder à se montrer plus audacieux en proposant des form factors originaux et plus ergonomiques.

Enfin, si on veut aller plus loin encore, des technologies comme la projection holographique, les écrans pliables ou le contrôle par la pensée sont probablement à l’étude. Il faudra cependant attendre de longues années avant de les voir sur des modèles disponibles dans le commerce.

En tous les cas, les perspectives sont nombreuses pour les montres connectées et pour Android Wear.