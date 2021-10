Gear Fit 2 Pro : le nouveau traqueur de Samsung pour les nageurs

Si le Galaxy Note 8 aura été la grosse annonce de la dernière conférence de Samsung, le Gear Fit 2 aura aussi eu une petite attention. Le bracelet connecté va en effet voir apparaître une nouvelle mise à jour dans sa version Pro.

Un Gear Fit 2 amélioré

J’avais eu l’occasion de tester l’an dernier le Gear Fit 2. Ce traqueur d’activité haut de gamme s’était révélé très efficace mais pas sans défauts. Parmi eux, il lui manquait une étanchéité complète et ainsi la possibilité de suivre les progrès en natation. Ce sera dorénavant chose possible avec le Gear Fit 2 Pro. Le nouveau traqueur de Samsung est ainsi étanche jusqu’à 5 ATM comme ceux de chez Garmin. Le logiciel sera bien sûr adapté à cette nouvelle spécification. Le suivi de la natation sera ainsi possible.

En dehors de ça, le reste est très similaire au Gear Fit 2. Le design est quasiment inchangé, mais on remarque néanmoins un nouveau fermoir qui devrait assurer un meilleur maintien. L’écran ne bouge pas d’un iota : 1.5″ Super AMOLED avec une définition de 432 x 216 px. Il devrait donc être toujours aussi efficace et agréable à utiliser. Le traqueur d’activité de Samsung fonctionnera bien évidemment sous Tizen afin de donner toutes les indications nécessaires à l’usager : nombre de pas, calories dépensées, rythme cardiaque, etc… Le GPS intégré permettra de suivre le trajet lors d’un exercice.

L’autonomie annoncée est de 3 à 4 jours. C’est une batterie de 200 mAh qui est intégrée. Lors de mon test, le Gear Fit 2 ne tenait malheureusement pas plus de 2 jours à moins de couper toutes les connexions. Espérons que le Pro sera plus efficace !

Prix et date de lancement

Nous sommes maintenant devant deux inconnues. Samsung n’a pas dévoilé le prix de son nouveau bracelet connecté, ni sa date de commercialisation. Des rumeurs lancée par le très connu Evan Blass annoncent cependant un prix de 199.99$. Le Gear Fit 2 coûtait lors de sa commercialisation en 2016 seulement 179.99$. Mais nous en saurons probablement plus lors de l’IFA de Berlin le mois prochain.

