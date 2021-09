Accueil » Actualité Gartner prédit 8,4 milliards d’objets connectés utilisés en 2017 ActualitéEtude Gartner prédit 8,4 milliards d’objets connectés utilisés en 2017 Rédaction AfricaDaily 742 Vues

Les analystes de Gartner viennent de publier un rapport sur les objets connectés. En 2017, on compterait 8,4 milliards d’objets connectés en circulation.

Selon les prédictions de Gartner, 8,4 milliards d’objets connectés seront utilisés en 2017. Ce nombre représente une hausse de 31% par rapport à 2016. Au total, le marché atteindrait une valeur de 2 billions de dollars. Pour 2020, Gartner prédit 20,4 milliards d’objets connectés en circulation.

Les objets connectés sont principalement utilisés en Chine, en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. Ces trois régions représentent 67% des objets connectés en circulation en 2017.

Le grand public domine le marché des objets connectés en termes de quantité

Category 2016 2017 2018 2020 Consumer 3,963.0 5,244.3 7,036.3 12,863.0 Business: Cross-Industry 1,102.1 1,501.0 2,132.6 4,381.4 Business: Vertical-Specific 1,316.6 1,635.4 2,027.7 3,171.0 Grand Total 6,381.8 8,380.6 11,196.6 20,415.4

Le marché grand public est le principal secteur de croissance de l’internet des objets, avec 5,2 milliards d’objets connectés en 2017, soit 63% des appareils en circulation. Les principaux objets connectés utilisés par les consommateurs sont les systèmes automobiles, les télévisions connectées.

Du côté des entreprises, on compte environ 3,1 milliards d’objets connectés. Les compteurs électriques connectés et les caméras de sécurité connectées sont les principaux appareils utilisés par les professionnels. Les appareils destinés à des industries spécifiques, notamment dans les secteurs de la fabrication, des centrales électriques et de la santé, mèneront également la croissance de l’IoT professionnel tout au long de l’année avec 1,6 milliards d’unités déployées.

En 2018, les systèmes destinés aux bâtiments comme les éclairages LED et les systèmes de sécurité physiques connectés prendront le dessus et mèneront la croissance du marché professionnel grâce à un volume plus important et à des coûts réduits. En 2020, ces appareils passeront le cap des 4,4 milliards d’unités.

Les entreprises dépensent davantage d’argent dans les objets connectés

Category 2016 2017 2018 2020 Consumer 532,515 725,696 985,348 1,494,466 Business: Cross-Industry 212,069 280,059 372,989 567,659 Business: Vertical-Specific 634,921 683,817 736,543 863,662 Grand Total 1,379,505 1,689,572 2,094,881 2,925,787

Le grand public domine le marché en termes de quantité, mais les entreprises dépensent plus d’argent dans les objets connectés. En 2017, les dépenses effectuées par les entreprises atteindront la somme de 964 milliards de dollars, contre 725 milliards du côté des consommateurs. Au total, en 2020, les dépenses cumulées par ces deux segments atteindront 3 billions de dollars.

Les services IoT sont sur le point d’atteindre une valeur de 273 milliards de dollars en termes de dépenses effectuées. Ces services sont dominés par la catégorie des technologies opérationnelles, dont les fournisseurs assistent les entreprises dans le design, l’implémentation et l’exploitation des systèmes IoT. Cependant, les services de connectivité et les services grand public rencontrent une croissance plus rapide.