Garmin Vivomove : un tracker d’activité dans une montre traditionnelle

Le constructeur Garmin présente aujourd’hui le Vivomove, un tracker d’activité prenant l’apparence d’une élégante montre classique. Un compromis pertinent entre esthétique et fonctionnalité.

Plutôt que de lancer une montre connectée, Garmin a préféré rester sur le créneau des bracelets connectés traqueurs d’activité. Toutefois, le Vivomove propose l’élégance d’une montre traditionnelle, et peut donc potentiellement remplacer un tel accessoire. Avec ce produit, le constructeur se place en concurrent direct de Withings, la start-up française récemment rachetée par Nokia.

Le Vivomove se présente comme une montre dotée d’un boitier de 42 mm. En plus d’indiquer l’heure, le cadran est pourvu de deux jauges. La première mesure le nombre de pas effectués, la seconde est une barre Garmin Move indiquant le temps d’inactivité du porteur.

Par ailleurs, l’accessoire calcule également le nombre de calories brûlées, et les cycles de sommeil. Toutes ces données sont transmises à la plateforme Garmine Connect Mobile sur le smartphone de l’utilisateur. Ce dernier peut y consulter des informations précises sur son niveau d’activité et des conseils pour progresser.

Trois versions différentes

L’accessoire est alimenté par une pile de montre ordinaire, lui conférant environ un an d’autonomie. Son étanchéité est garantie jusqu’à 50 mètres. Le Vivomove se décline en trois versions : Sport, Classic et Premium. Cette dernière édition est la plus prestigieuse, avec un bracelet en cuir et des finitions dorées d’un raffinement extrême. Notez que les bracelets sont interchangeables et peuvent être achetés séparément.

Prix et disponibilité

Le Vivomove est disponible dès à présent sur la boutique en ligne de Garmin à cette adresse. Les prix s’élèvent à 169,99€ pour le modèle Sport, 219,99€ pour l’édition Classic, et 299,99€ pour la version Premium.

Êtes-vous tentés par cet accessoire ?