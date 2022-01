Accueil » Actualité Garmin sort Fenix ​​7 et une nouvelle version d’Epix. Actualité Garmin sort Fenix ​​7 et une nouvelle version d’Epix. Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Garmin continue de développer ses smartwatches et présente aujourd’hui deux nouvelles versions, plus précisément la Garmin Fenix ​​7 et la Garmin Epix.

La Fenix ​​​​7 a introduit un certain nombre d’innovations et d’améliorations différentes par rapport aux générations précédentes, notamment l’introduction d’un écran tactile en parallèle des boutons habituels. Il existe également un raccourci pour les boutons permettant de verrouiller et de déverrouiller l’écran tactile afin que les utilisateurs ne fassent rien accidentellement lors d’activités aventureuses.

La durée de vie de la batterie lorsque Fenix ​​​​7 est utilisée comme montre intelligente peut atteindre 18 jours sur une seule charge. Si vous choisissez un modèle avec des cellules solaires, la durée de vie de la batterie peut aller jusqu’à 22 jours si l’utilisation comprend être à l’extérieur au soleil.

La série Fenix ​​​​7 est disponible en trois tailles – 42, 47 et 51 millimètres – avec un écran de 1,3 pouces et une résolution de 260×260 pixels. Il est également disponible en trois modèles différents avec un prix qui commence à 7 499 SEK pour le modèle standard.

Le Garmin Epix de deuxième génération dispose également d’un écran tactile de 1,3 pouces, mais il s’agit d’un écran amoled avec une résolution de 416×416 pixels. La durée de vie de la batterie lorsqu’elle est utilisée comme montre connectée peut atteindre 16 jours avec l’écran toujours allumé.

Le Garmin Epix est disponible en trois modèles différents avec un prix à partir de 9 699 SEK.

Epix et Fenix ​​​​7 ont reçu des fonctions mises à jour pour la navigation par satellite, notamment la capacité de gérer plusieurs fréquences, ce qui permet un meilleur positionnement même dans des environnements difficiles. Ils peuvent également afficher des cartes topographiques haute résolution qui sont désormais incluses sans art. Les capteurs à l’arrière du boîtier ont été mis à jour avec des modèles plus haute résolution qui, grâce à davantage de capteurs, peuvent lire plus efficacement ce qui se passe au poignet sans dépendre autant de l’angle ou de la proximité du corps qu’auparavant.

Garmin Fenix ​​​​7 et Garmin Epix (2 gen) sont disponibles sur le site Web de Garmin et bientôt également dans les magasins.