Garmin Fenix : le haut de gamme des montres sport

Le marché des objets connectés s’est depuis quelques années orienté vers la santé. Traqueurs, balances et montres connectées visent à améliorer notre quotidien. Mais la qualité du suivi peut varier grandement selon les constructeurs. Il en est un qui a su se faire un place au soleil : Garmin. Nous vous présentons aujourd’hui sa gamme de montres sport, Garmin Fenix.

Une montre connectée sport, pour quoi faire ?

Au premier abord, un sportif accompli n’aura que faire d’une montre connectée. Pourtant ces petits objets connectés peuvent s’avérer fort pratiques. Une fois liés à l’application sur smartphone Android ou iOS, les montres sportives remontent de nombreuses données :

nombre de pas

calories dépensées

rythme cardiaque

qualité du sommeil

suivi de l’alimentation

score VO2Max

suivi du trajet parcouru

L’utilisateur peut ensuite ajuster ses objectifs afin de s’améliorer. Certains constructeurs proposent même des programmes d’entrainement afin de s’exercer progressivement ou renforcer une partie spécifique du corps.

On trouve de nombreux modèles de montres sport, il peut parfois être difficile de s’y retrouver. Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleures montres connectées pour faire du sport. Vous devriez ainsi y voir plus clair et choisir la plus adaptée pour vos besoins et votre niveau.

Garmin Fenix : le meilleur du sport connecté

La marque américaine Garmin a vite su s’imposer comme l’une des meilleures dans le monde des objets connectés. Si Fitbit, Withings et Samsung s’adressent avant tout aux sportifs occasionnels, Garmin vise les compétiteurs les plus accomplis.

La marque dispose pour ça d’une large gamme de produits connectés, dont les montres Fenix. Il y a pas moins de 6 modèles. Toutes ces montres sont équipées de GPS et d’un capteur de rythme cardiaque très précis nommé Elevate. La santé cardio-vasculaire peut ainsi être suivie 24/7.

En plus de ça, toutes les Garmin Fenix 5S et Fenix 5 (et 5 Plus) sont équipée d’un GPS. Vous pouvez dès lors obtenir un tracé de votre parcours et le visualiser dans l’application Garmin Connect ou directement sur l’écran de la smartwatch.

Si la plupart des montres du marché sont équipée de façon similaire, peu permettent de calculer le score VO2Max cher aux sportifs. Les appareils de Garmin son particulièrement efficace pour vous donner ce type de résultat, très important pour les sportifs de haut niveau.

Avantages et inconvénients des montres Garmin Fenix

Avantages

Les montres sport Garmin ont pour elles de beaux atouts, comme nous l’avons vu plus haut. Elle sont les plus complètes pour les sportifs accomplis, disposant de nombreux capteurs souvent plus précis que chez les concurrents : rythme cardiaque, GPS, capteur du taux d’oxygène dans le sang…

Nous apprécions aussi leur conception robuste, les boîtiers mélangeant aluminium, acier inoxydable et titane. Ces smartwatches peuvent ainsi résister aux activités les plus extrêmes.

Ajoutez à ça des écrans de type réflectif. Ils permettent une autonomie accrue, tout en restant visibles en plein soleil. Les modèles les plus évolués de la gamme Fenix 5 Plus peuvent même stocker de la musique dans leur mémoire interne, ce qui permet de se passer du smartphone.

Inconvénients

Comme souvent, il y a quelques inconvénients qui pourront rebuter les utilisateurs les plus exigeants. On pourra ainsi reprocher à l’écran réflectif son aspect jaunâtre pas forcément très esthétique.

Toujours du côté du design, il faudra composer avec une interface sur smartphone assez austère. Les paramètres sont nombreux et les débutants risquent de s’y perdre au début.

Dernier inconvénient de ces montre : l’autonomie. En mode classique, sans GPS activé, elle est très bonne et peut atteindre presque deux semaines. En revanche, le score tombe vite en suivi GPS et atteint difficilement plus de 20h, ce qui est insuffisant pour les longues sessions de triathlon par exemple. Gageons toutefois que la plupart des sportifs y trouveront leur compte pour les sessions de natation, jogging ou randonnée.

Où acheter ?

Vous êtes convaincu par les montres sport Garmin Fenix 5 et Fenix 5 Plus ? La plupart des ecommerçants français vendent les modèles de la marque. Voici une sélection des meilleures offres :

Garmin Fenix 5

