Garmin présente l’Approach X40, la montre connectée ultime pour le golf

Le constructeur Garmin vient d’officialiser la Approach X40. Cette montre connectée dédiée aux golfeurs reprend les fonctionnalités de la Approach S20, mais se dote en plus d’un design plus fin et d’un capteur cardiaque.

Avec la Approach X40, Garmin semble déterminé à asseoir sa domination sur l’industrie des objets connectés dédiés au golf. Le nouvel accessoire offre toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un tel appareil.

Esthétiquement parlant, le design du nouveau produit se rapproche davantage de la gamme Vivosmart du constructeur. Son écran tactile très fin mesure 1 pouce de diagonale.

Une montre GPS dédiée au golf

Comme la précédente édition Approach S20, l’appareil regroupe les données de 40000 terrains de golf dans le monde entier. L’utilisateur peut consulter les distances entre les différents points de repères du green, les dénivelés, ainsi que la localisation de obstacles et des terrains difficiles.

On retrouve également une puce GPS permettant de se situer en temps réel. La fonctionnalité AutoShot, permettant de mémoriser et suivre la position de chaque tir tout au long de la partie, est également présente. L’évolution de la partie peut ainsi être retranscrite sur Garmin Connect.

https://www.youtube.com/watch?v=JEhnA4hMoNc

Capteur d’activité

Cette nouvelle mouture apporte en plus un capteur cardiaque optique. Grâce à cette technologie, l’accessoire fait également office de traqueur d’activité. La montre mesure le rythme cardiaque, le nombre de pas et enverra des notifications pour assister l’usager.

Pour Martin Resch, senior product manager of golf chez Garmin, l’Approach X40 se caractérise par ce mélange entre une montre golf GPS et un traqueur d’activité. Elle permet aux joueurs qui veulent également mesurer leurs efforts de ne pas avoir à porter plusieurs accessoires.

Prix et disponibilité

La Approach X40 sera disponible sur le site officiel de Garmin dans le courant du deuxième semestre 2016 pour un prix de 249,99€. Elle sera proposée en coloris noir, blanc, vert ou bleu. Retrouvez d’autres objets connectés dédiés au golf au travers de notre dossier consacré à ce sujet.

