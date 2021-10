Accueil » Actualité Fuite: la prochaine lampe de haut-parleur d’Ikea ​​aura une fonction unique Actualité Fuite: la prochaine lampe de haut-parleur d’Ikea ​​aura une fonction unique Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Une nouvelle lampe de haut-parleur d’Ikea ​​a été divulguée en ligne via une application à la FCC (Federal Communications Commission). La nouvelle lampe de haut-parleur s’appellera Vappeby et semble avoir au moins une nouveauté pour les haut-parleurs Bluetooth. Ikea a déjà lancé plusieurs enceintes qu’ils ont développées en collaboration avec le fabricant d’enceintes Sonos, une série appelée Symphonic. La nouvelle lampe de haut-parleur n’en fait pas partie mais est indépendante, ou du moins placée avec les autres haut-parleurs Bluetooth d’Ikea.

La lampe du haut-parleur a une batterie qui devrait fournir jusqu’à 13 heures d’autonomie lorsque le volume et la lumière sont réglés sur la moitié de la puissance. Pour charger la batterie, connectez l’appareil via un câble USB-C. Vappeby a un indice IP65, ce qui signifie qu’il résiste à la poussière et à la pluie, ce qui, avec la durée de vie de la batterie, le fait fonctionner comme un accessoire pour ceux qui aiment les excursions dans l’obscurité où vous êtes loin d’une prise électrique et souhaitez également écouter à la musique. Ou peut-être juste dans le jardin une fin de soirée.

Une nouveauté dans Vappeby est qu’il a un bouton Spotify Tap. Cela signifie qu’avec une pression rapide sur le bouton, vous continuez à jouer là où vous vous étiez arrêté en dernier, quel que soit l’appareil sur lequel il s’agissait (tant qu’il s’agit du même compte bien sûr). Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous pouvez obtenir de la musique recommandée. Cela a déjà été trouvé sur différents écouteurs, mais pas sur un haut-parleur.

On ne sait pas exactement où dans la série d’enceintes Bluetooth d’Ikea ​​se trouvera Vappeby, aujourd’hui la gamme d’Ikea ​​se compose de trois modèles (ainsi qu’un modèle intégré sortant) de la série Eneby qui vont de SEK 189 à SEK 699, avec un palier intermédiaire de SEK 499, pour les trois modèles différents. Cependant, ceux-ci n’ont pas plusieurs fonctions, à savoir lampe et haut-parleurs, on peut donc deviner qu’il sera légèrement plus élevé en prix.