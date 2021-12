Accueil » Actualité Fuite : Grande sortie de Garmin en cours – six nouvelles montres connectées Actualité Fuite : Grande sortie de Garmin en cours – six nouvelles montres connectées Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Une fuite a révélé la sortie prochaine de Garmin, et il semble qu’il s’agisse d’une véritable sortie en cours. Au total, cinq nouveaux modèles ont été divulgués, et un autre modèle a déjà été divulgué, ce qui fait un total de six nouvelles montres. Epix Gen2 est une montre qui semble avoir de nombreuses fonctions que son prédécesseur avait, à savoir des altimètres, un GPS et une pile de fonctions de santé et d’exercice.

Cela signifie généralement la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure du sommeil et la capacité de suivre les niveaux d’oxygène dans le sang. Il doit être en polycarbonate renforcé (plastique) et en acier inoxydable, il doit être étanche jusqu’à 100 mètres. La disposition des boutons ressemble à avant avec trois boutons d’un côté et deux de l’autre. La grande différence semble être que le cadran est désormais rond au lieu d’être carré comme la première génération.

Selon les informations, il y aura également trois nouvelles variantes du modèle Fenix ​​​​de Garmin, plus précisément le modèle de base, un modèle S et un modèle X. Malheureusement, la fuite ne montre aucune photo du modèle X, mais les deux autres sont disponibles dans des boîtiers de 47 et 42 mm (base 47 mm, S 42 mm). Les deux devraient, comme Epix, être étanches jusqu’à 100 mètres. Le matériau qu’ils contiennent semble être de l’acier inoxydable et certains d’entre eux devraient avoir des panneaux solaires intégrés pour charger la batterie, quelle que soit son efficacité actuelle. Tout le monde semble également bénéficier des fonctionnalités habituelles d’exercice et de santé, c’est-à-dire celles que nous avons également vues dans le prochain Epix Gen 2. Cependant, il semble qu’ils puissent être livrés avec différents types de verre, que ce soit du Power Glass ou un polymère.

Si vous voulez une montre avec une autonomie plus longue, c’est probablement Instinct 2 et Instinct 2S que vous devriez regarder. Ils ont des fonctions d’entraînement et un GPS, mais l’écran a ce qu’on appelle l’encre électronique. Il s’agit d’un type d’écran plus économe en énergie qui prolongera considérablement la durée de vie de la batterie des montres. L’Instinct 2 dispose également d’un panneau solaire pour pouvoir recharger la batterie.

Venu 2 Plus est livré avec des podomètres et des capteurs pour au moins la mesure de la fréquence cardiaque. Reste à savoir s’il dispose également d’un capteur pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. Il viendra en taille 43 mm et il reste à voir si ce sera quelqu’un de plus grand ou plus petit. Le verre doit être Gorilla Glass et la montre elle-même est en acier inoxydable. Il peut supporter d’être immergé dans l’eau, mais à seulement 50 mètres, contrairement aux 100 mètres des autres. Venu 2 plus est également le seul des modèles divulgués à ne pas être certifié MIL-STD-810.