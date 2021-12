Accueil » Actualité Fuite : ce sera le prix du Galaxy S21 FE de Samsung Actualité Fuite : ce sera le prix du Galaxy S21 FE de Samsung Rédaction AfricaDaily 0 Vues

https://www.africadaily.news/nyheter/lacka-det-har-blir-priset-pa-samsungs-galaxy-s21-fe

571307

Nouvelles

faux

Loué

[{ msrc: ‘https://africadaily.news/wp-content/uploads/2021/12/Fuite-ce-sera-le-prix-du-Galaxy-S21-FE.png’, src: ‘https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/skarmavbild_2021-12-02_kl._11.41.44.png?itok=kcHb6f18’, osrc: ‘https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/skarmavbild_2021-12-02_kl._11.41.44.png’, w: 1302, h: 516, title: ‘ ‘ },]

Les rumeurs sur le prochain Galaxy S21 FE de Samsung ont été nombreuses, mais le prix n’a pas encore été aussi élevé que prévu. Maintenant, on dit qu’un rapport révèle quel sera le prix, et il y a quelque chose de familier à ce sujet.

Les fuites concernant le Galaxy S21 FE de Samsung ont été nombreuses et la plupart des spécifications ont déjà été diffusées en ligne via diverses petites rumeurs. Cependant, nous n’avons pas encore vu grand-chose sur les niveaux de prix. Maintenant, cependant, le site allemand winfuture.de a publié des informations selon lesquelles le modèle de base avec 8 Go de cadre et 128 Go d’espace de stockage coûtera 649 euros. Le modèle avec plus de stockage (256 Go) coûtera 50 euros de plus. C’est le même prix que le S20 FE de l’année dernière. Le prix est également, comme la note attentive, en euros. On dit que le S21 FE ne sera lancé qu’en Europe afin qu’il n’absorbe pas trop les composants actuellement rares.

Pour ceux qui s’intéressent aux couleurs qu’il peut exister, il semble que ce sera le noir, le blanc, le rose et une variante verte.

Les spécifications qui sont censées être le Galaxy S21 FE sont, par exemple, qu’il sera un peu plus petit que le Samsung Galaxy S21 Plus mais plus grand que le S21 avec un écran de 6,4 pouces. L’ensemble de caméras aura apparemment des capteurs de 32, 12 et 8 mégapixels pour la caméra principale, le grand angle et la télécaméra, respectivement. À l’avant, un appareil photo de 32 mégapixels devrait s’asseoir. La batterie devrait apparemment avoir 4370 mAh avec une charge de 25W selon les informations non confirmées qui circulent actuellement.

Quant à la puce du téléphone, il semble qu’elle sera chargée avec un Exynos 2100, ce qui n’est pas si étrange s’il n’est désormais disponible qu’en Europe, car Exynos a été l’alternative européenne de Samsung. Cependant, son prédécesseur S20FE avait un Snapdragon de Qualcomm.

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S21 FE sortira le 4 janvier de l’année prochaine et maintenant, dans ce cas, il ne reste plus beaucoup de semaines avant qu’il ne devienne public et que la propagation des rumeurs puisse se transformer en faits.