F-Secure Sense : notre test du routeur pour sécuriser les objets connectés

Les objets connectés sont souvent vulnérables aux attaques informatiques. F-Secure a donc développé le routeur Sense afin de sécuriser le domicile et tous ses objets en réseau. Après plusieurs jours d’utilisation, nous vous donnons notre avis sur le Sense.

Prix et spécifications

Le F-Secure Sense est un routeur de milieu de gamme commercialisé sur le site officiel de la marque au prix de 199€. Sa pleine utilisation requiert aussi un abonnement – offert la première année – qui coûte 9.90€/mois. Rassurez-vous, il fonctionnera même sans cet abonnement, mais vous perdrez le bénéfice de le protection Cloud en temps réel. Au niveau des spécifications techniques, le Sense est dans la bonne moyenne. Il embarque quatre antennes internes gérant le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz et 5 GHZ AC1750. Il assure donc des débits théoriques de 450 Mbps en 2.4 GHz et 1300 Mbps en 5 GHz.

Bien entendu, le Sense est aussi équipé de ports RJ45. L’un d’eux est destiné au WAN, les trois autres au LAN. Ils sont tous en Ethernet 10/100/1000 Mbps. Un port de plus n’aurait cependant pas été du luxe. On sent que F-Secure vise avant tout les petites installations privées. Le routeur est aussi équipé d’un port USB 3.0 et du Bluetooth 4.0 (utilisé uniquement lors de la configuration initiale). Par contre, aucun bouton d’appairage WPS en vue. C’est dommage pour un routeur qui se veut grand public.

L’ensemble est animé par un système basé sur Linux et propulsé par un processeur double-cœur à 1 GHz, 512 Mo de RAM et une mémoire flash de 1 Go. Cerise sur le gâteau : un petit afficheur à LED donne l’heure et l’état du routeur en cas de besoin. A première vue, le prix semble donc justifié malgré les quelques petits manques relevés. Il est temps de passer à la configuration initiale !

Mise en place

Avant tout, un petit mot sur le design : le F-Secure Sense est vraiment beau. Son look moderne en forme de tour ne lui donne pas l’aspect habituel des routeurs. Il donnera fière allure à votre intérieur ! Avec un encombrement de 12.5 cm seulement au niveau de la base, il peut se placer presque n’importe où. Comme tout routeur, il se branche via Ethernet à votre Box. Vous pouvez aussi le connecter en Wi-Fi. Pour ma part, je me suis rabattu sur une bonne vieille connexion filaire.

La première connexion prend moins de 5 minutes. Il suffit de brancher le F-Secure Sense au secteur, à la Box et de suivre les instructions sur l’application mobile dédiée. Il ne vous restera ensuite qu’à connecter tous vos appareils Wi-Fi – tablette, smartphone, PC, thermostat connecté, ampoule connectée, etc… – sur le nouveau réseau créé. Tous le trafic sera analysé en temps réel sur le Cloud F-Secure. Les éventuelles menaces finiront bloquées par le pare-feu du routeur. L’application Sense elle-même peut analyser votre smartphone pour éviter l’installation d’une application frauduleuse, que vous soyez à domicile ou pas.

La simplicité est clairement un point fort du routeur F-Secure Sense. Les novices en informatique pourront se constituer rapidement un réseau Wi-Fi sécurisé. Quelques minutes suffisent, pas besoin d’être ingénieur informatique. Mais cette simplicité pourra aussi être un frein pour les utilisateurs plus expérimentés. Rendez-vous au paragraphe suivant pour en savoir plus.

Un routeur trop simple ?

Vous aimez régler votre routeur aux petits oignons, créer des sous-réseaux, attribuer un QoS à chaque appareil ? Alors le F-Secure Sense n’est pas fait pour vous… Premier gros défaut : aucune interface Web n’est disponible. Tous les réglages s’effectuent via l’application sur smartphone. Si cette dernière est bien faite, elle n’en reste pas moins trop légère. Il est par exemple impossible de voir le débit de chaque appareil, ni même de définir un plafond à ne pas dépasser (QoS). Vous pouvez juste autoriser ou non l’accès à Internet.

Même la connectique est limitée. Le port USB 3.0 ne permet pas de partager une imprimante en réseau ou un disque externe. Il est uniquement là pour recharger un éventuel appareil de type smartphone. J’espère néanmoins que de futures mises à jour viendront changer la donne. D’ailleurs, on notera que dans un souci de simplicité, le routeur se met à jour tout seul. Les débutants apprécieront. Il est possible de paramétrer l’heure de mise à jour. Le Sense peut ainsi redémarrer la nuit quand personne n’utilise activement la connexion.

Les options de l’application offrent bien quelques réglages, mais c’est trop léger. A part gérer la redirection de ports et définir une adresse IP WAN statique, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus. Aucun contrôle parental n’est disponible. Si vous envisagez l’achat d’un Sense, n’attendez pas les mêmes options que les routeurs les plus évolués. Il vise la simplicité et l’automatisation. En gros, imaginez un Google WiFi mais avec une couche de protection en plus.

Performances

Avoir un routeur design et simple d’emploi, c’est chouette. Mais encore faut-il qu’il soit efficace. Rassurez-vous, c’est le cas avec le F-Secure Sense. Ce dernier a parfaitement fonctionné lors de mes tests. Placé dans le salon, il propage un signal clair en 5 GHz sur le PC situé à l’étage. Je n’ai eu à déplorer aucun décrochage ou comportement anormal. Les débits sont dans la moyenne des routeurs milieu de gamme qu’on trouve dans le commerce. N’espérez pas faire du streaming local sur Steam, l’appareil n’est pas conçu pour ce genre de tache. Il couvrir en revanche parfaitement un domicile de 80 m² et suffira amplement pour un usage basique.

Mais qu’en est-il de la protection apportée par F-Secure ? C’est l’argument principal de ce routeur, donc autant espérer qu’elle assure ! Durant ma semaine de tests, j’ai navigué comme à mon habitude. Le Sense aura bloqué environ une cinquantaine de menaces potentielles. Il s’est avéré que certaines de ces “menaces” étaient tantôt le service de protection en ligne de mon smartphone Xiaomi, tantôt le service de commentaires d’un gros site français ou même le service Pebble ! Pas vraiment de gros danger donc… Heureusement, en cas de faux positif, il est possible d’autoriser le site concerné dans l’application.

Afin de tester les limites du routeur, j’ai poussé le vice jusqu’à visiter un site considéré comme frauduleux. Il a été accessible, mais les parties sensibles ont été bloquées par l’application. Le routeur a donc bien fait son boulot, bloquant toute tentative de phishing, tracking et d’installation de malware automatiquement. De son côté, l’application s’est mise à scanner toutes les installations sur mon smartphone. De ce point de vue, l’objectif de protection semble bien accompli par F-Secure. Un logiciel peut aussi être installé sur votre PC en complément.

Conclusion