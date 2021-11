Fossil Q Grant : notre test de la montre connectée hybride

Fossil est une marque américaine spécialisée dans les accessoires de mode, dont les montres. Toute une partie de la gamme est consacrée aux smartwatches parmi lesquelles certaines sont hybrides. C’est le cas de la Grant que nous testons aujourd’hui.

Prix et spécifications

Tout comme Kronaby, Fossil est une marque qui se destine au marché du luxe : accessoires en cuir, montres horlogères… Sauf que contrairement à Kronaby, les prix pratiqués par Fossil restent relativement doux. La Grant est ainsi commercialisée à 199€ sur Amazon, avec parfois des promotions qui baissent son prix sous la barre des 100€.

Voir l'offre

Pour ce test, j’ai reçu le modèle bleu nuit avec bracelet en acier inoxydable. Il existe d’autres variations avec notamment des bracelets en cuir. Dans tous les cas, ils sont interchangeables et la montre à quartz s’avère compatible avec n’importe quel bracelet de 22 mm comme le Griffe 1 de Noreve par exemple.

La Fossil Q Grant est équipée du Bluetooth 4.1 et fonctionne avec une pile bouton CR2430. L’autonomie annoncée est d’un an environ. Ajoutez à ça une étanchéité jusqu’à 5 ATM et vous obtenez une montre connectée qui semble très efficace, du moins autant que la Nokia Activité Steel avec qui elle entre en concurrence frontale.

[priice_widget keywords=”Fossil Q Grant FTW1140″]

Design

A l’ouverture de la boite, les premières impressions sont très bonnes. La Grant est une belle pièce d’horlogerie. Le boitier de 44 mm (pour 13 mm d’épaisseur) accueille trois aiguilles : deux pour l’heure, une troisième pour le suivi des fonctions connectées et vos nombres de pas quotidiens. La tocante fait montre (ok, elle était facile celle-là) d’un très bon assemblage tant au niveau du boitier que du bracelet en acier inoxydable. Le seul inconvénient est au final le poids : 169 grammes, soit autant qu’un gros smartphone. Difficile d’oublier la Grant une fois au poignet !

Le bracelet utilise un fermoir déployant avec une ouverture par bouton-poussoir. Il peut être changé très simplement et remplacé par n’importe quel autre bracelet. Ci-dessous, un aperçu avec le Griffe 1 de Noreve. Comme vous pouvez le constater, la Grant est plutôt passe-partout, son design s’accordant aussi bien avec le cuir que le métal.

Les trois boutons métalliques sur le côté permettent d’interagir avec le smartphone : gérer la musique, déclencher l’appareil photo, etc… La Grant est aussi dotée d’un vibreur qui sert pour l’alarme ou les notifications. Mais passons au paragraphe suivant pour rentrer dans les détails.

Application Fossil Q

Compatibilité : Android 4.4+ et iOS 9.0+

Appareil de test : Xiaomi Mi Mix 2 sous Android 7.1 Nougat

[appbox googleplay com.fossil.wearables.fossil]

[appbox appstore 1027370544]

L’application Fossil Q est à l’image de la montre Grant : très sobre. On va ici à l’essentiel. L’interface est divisée en quatre partie :

Accueil

Appareil

Notifications

Stats

L’onglet principal résume la configuration actuelle des boutons, les notifications et le nombre de pas. Il suffit ensuite de naviguer dans les trois autres onglets pour configurer plus en profondeur ces diverses fonctionnalités.

Dans l’onglet Appareil, on peut ainsi régler les actions dévolues aux boutons. Il y en a 12 en tout. On peut par exemple monter ou descendre le volume du smartphone, lancer/arrêter la musique (mais pas passer les morceaux), faire sonner le téléphone… Vous pouvez même enregistrer des sets d’actions pour paramétrer plus vite la montre par la suite. Deux sets d’actions sont déjà proposés par défaut.

Le second onglet sert quant à lui à paramétrer les notifications. 12 emplacements sont prévus, les aiguilles venant s’aligner sur la zone configurée à chaque fois qu’une nouvelle notification arrive. Bien évidemment, c’est minimaliste puisque la montre n’est pas équipée d’un écran. D’un autre côté, ce minimalisme permet de ne garder à l’œil que l’essentiel.

Le dernier onglet sert au suivi de vos pas et de votre sommeil. Il faut se contenter là aussi du minimum. Le suivi de sommeil n’indique même pas les heures d’endormissement et de réveil. La Fossil Q Grant n’est pas destinée à faire des relevés pointus. Notez d’ailleurs que l’alarme de la montre n’est pas intelligente. Si vous cherchez une montre analogique pour le sport, orientez-vous plutôt vers la Nokia Activité Steel HR.

Autonomie

La montre connectée Fossil Q Grant est équipée d’une pile bouton CR2430. Le constructeur annonce une autonomie d’un an. Il prévient cependant que cette durée peut varier selon les usages. Je n’ai pas eu l’occasion de garder la montre assez longtemps pour vérifier l’autonomie réelle, mais il est fort probable qu’un changement de pile s’impose tous les 10 mois environ pour peu que vous soyez un utilisateur régulier des fonctions connectées.

Afin d’éviter le déplacement chez un horloger, Fossil fournit un outil dans la boite afin d’ouvrir le boitier soi-même. Comptez ensuite en 5€ et 10€ pour un pile neuve. L’application indique aussi le niveau de la pile, ce qui vous évitera de tomber en rade au mauvais moment.

Conclusion

[priice_widget keywords=”Fossil Q Grant FTW1140″]