Ford ouvre un laboratoire pour tester ses voitures connectées

Le constructeur automobile américain Ford vient d’ouvrir un laboratoire destiné à tester différentes fonctionnalités pour ses voitures connectées. Actuellement, la firme teste notamment un système de sécurité routière relié aux montres connectées.

Comme on a pu le constater lors du CES 2016, l’industrie automobile profite de plus en plus des technologies nouvelles. L’internet des objets ouvre notamment de nouvelles perspectives pour les constructeurs. Ford est très intéressé par ces perspectives d’avenir.

Il y a quelques jours, le constructeur annonçait la compatibilité de tous ses véhicules de 2017 avec CarPlay et Android Auto, les plateformes d’infotainment automobile d’Apple et Google. De plus, la rumeur prétend que Ford et Google préparent un véhicule autonome en collaboration.

Aujourd’hui, l’entreprise dévoile en vidéo l’ouverture d’un laboratoire dédié au développement de la connectivité pour les voitures. Baptisé Automotive Wearables Experience, ce labo est situé dans le Research and Innovation Center de Ford, à Dearborn.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lHB7mvxaDMo]

A l’intérieur, un simulateur permet de tester différentes fonctionnalités de connexion entre voitures et accessoires connectés. Dans la vidéo mise en ligne, on découvre un testeur recevant des notifications de sa voiture sur sa montre connectée.

Au démarrage, le conducteur reçoit ainsi un message lui notifiant son état de fatigue et ses données biométriques. Tout au long du trajet, son état est mesuré en temps réel. De cette façon, en cas de fatigue par exemple, l’utilisateur reçoit une alerte lui indiquant de s’arrêter rapidement pour se reposer.

Le laboratoire effectue également des tests avec d’autres accessoires connectés comme des bracelets ou même des lunettes connectées. Parmi les projets, on dénombre un système de réalité augmenté, ainsi qu’une application MyFord Mobile pour montre connectée, encore en phase de test.