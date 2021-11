Accueil » Actualité Flic Twist – un gradateur intelligent qui peut contrôler votre musique et votre maison Actualité Flic Twist – un gradateur intelligent qui peut contrôler votre musique et votre maison Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La société suédoise Shortcut Labs a lancé un nouveau produit pour la maison intelligente. Le nouveau bouton de variation Flic Twist est leur quatrième produit à être lancé via Kickstarter. C’est aussi celui qui a atteint son objectif le plus rapidement, selon Shortcut labs eux-mêmes, il n’a fallu que quatre minutes pour obtenir les 300 000 dollars qu’ils cherchaient. Alors, qu’est-ce que Flic Twist ? Eh bien, en termes d’apparence, c’est à peu près un gradateur ordinaire. Cependant, il contient des lumières pour le rendre plus joli et plus clair lorsqu’il est utilisé.

Le point de Flic Twist, selon le fabricant, est qu’il peut contrôler une variété de choses dans votre maison et aussi le faire de manière simple pour que tout le monde dans la famille puisse l’utiliser. Entre autres choses, il peut contrôler des lampes telles que Philips Hue, mais il peut également contrôler des haut-parleurs intelligents. Flic Twist prend en charge la norme dite Matter pour les objets intelligents dans votre maison (la prise en charge de Matter sera disponible pour tous les produits Flic en 2022), Apple, Amazon et Google sont d’autres sociétés qui prennent en charge la norme, il existe donc de bonnes conditions pour pouvoir pour contrôler certaines choses avec le nouveau contrôle. Entre autres choses, il peut être utilisé pour, comme mentionné, des lampes et des haut-parleurs, mais aussi, par exemple, pour contrôler la fonction Spotify dans différents haut-parleurs, vous pouvez changer de chanson ou de liste de lecture, baisser les stores, etc. L’idée de base est qu’appuyer sur le bouton active quelque chose tandis que tourner le bouton devrait ajuster quelque chose. Mais en combinant la pression et les mouvements de rotation, vous pouvez avoir plus d’opportunités de contrôler différentes choses. En tournant simplement le bouton, vous pouvez tamiser la lampe dans une pièce, en appuyant et en tournant vous pouvez tamiser les lumières dans toute la maison, ou dans une autre pièce et ainsi de suite, au total, vous pouvez obtenir douze commandes différentes. Flic Twist est alimenté par des piles remplaçables et peut être fixé au mur via un support magnétique ou n’importe où ailleurs.

Si cela vous convient, vous pouvez toujours pré-commander Flic Twist de la campagne kickstarter Shortcut labs pendant un mois supplémentaire, le prix est de 79 euros.