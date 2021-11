Accueil » Actualité Fitbit : une nouvelle smartwatch avant la fin de l’année ? Actualité Fitbit : une nouvelle smartwatch avant la fin de l’année ? Rédaction AfricaDaily 198 Vues

Le site Wearables.com vient de dévoiler une information de poids. Le constructeur Fitbit préparerait une nouvelle montre connectée sensée attirer les foules. Un pari osé après le succès mitigé de la Ionic ?

Un look de Pebble Time pour la nouvelle montre de Fitbit

A moins d’avoir passé les dernières années dans une caverne, vous devez savoir que Fitbit a racheté la société Pebble en fin d’année 2016. Lors de l’annonce de la montre connectée Ionic, beaucoup de fans – dont votre serviteur – espéraient retrouver ce qui avait fait le succès des Pebble Watches. Pas de chance, le résultat final en était assez éloigné. La Ionic apporte certes un petit magasin d’applications et de cadrans, mais elle reste avant tout une montre connectée sport. L’esprit Pebble semblait donc bel et bien enterré…

Mais une annonce dévoilée par une source anonyme auprès du site Wearables.com pourrait bien relancer les espoirs de la communauté. Au travers de visuels précis, la source indique que Fitbit travaille actuellement au développement d’une nouvelle montre connectée. Cette dernière risque d’ailleurs de taper dans l’œil des amateurs tant elle ressemble à la défunte Pebble Time.

Si les spécifications précises restent inconnues actuellement, la source indique que c’est Fitbit OS qui sera intégré sur la tocante. Pour rappel, c’est le système propriétaire qui est déjà embarqué sur la Fitbit Ionic. La nouvelle smartwatch intégrera d’ailleurs un écran tactile mais n’aura pas de GPS. Elle sera aussi étanche jusqu’à 50m. Le même capteur d’oxygène que la Ionic sera présent. On notera que ce dernier n’est pas encore utilisé sur la montre sport, ce qui laisse espérer une activation lors de prochaines mises à jour.

Le successeur du Blaze ?

Si on y regarde de plus près, la mystérieuse montre connectée à venir ressemble aussi au Blaze. Un traqueur d’activité qui commence à se faire âgé mais tentait à l’époque de conjuguer suivi sportif et fonctions connectées. Autre fait intriguant, la source de Wearables.com indique que Pebble avait dans ses cartons une montre connectée à écran tactile. Mais le rachat aura eu lieu avant son développement. Est-ce là l’occasion pour les anciens employés de Pebble de ressusciter ce projet sous la férule de Fitbit ? L’avenir le dira.

Dans tous les cas, on ne peut qu’espérer que ce nouvel appareil connecté remportera plus de succès que la Fitbit Ionic. Aussi sympathique soit-elle, cette dernière n’est en effet pas très attractive au premier regard et manque de fonctions pour vraiment être considérée comme une smartwatch à part entière. Fitbit n’a pour l’instant pas commenté ces rumeurs, il faudra donc attendre encore plusieurs mois avant de savoir si le rève des fans de Pebble va pouvoir se réaliser.

D’ici là, n’hésitez pas à partager vos avis sur ces rumeurs dans les commentaires. Pour ma part, je suis vraiment excité par ce projet qui s’il se réalise peut attirer de nombreux amateurs de smartwatches.