Charge 3 : Fitbit présente son nouveau bracelet connecté sport

Deux ans après le Charge 2, la relève débarque enfin. Fitbit a dévoilé officiellement le Charge 3, un traqueur d’activité haut de gamme à destination des sportifs.

Fin 2016, je testais le Charge 2. Un bon traqueur d’activité créé par Fitbit et visant le haut de gamme. Après un bref passage du côté des smartwatches avec la Ionic puis la Versa, la marque américaine revient à ses premiers amours : les traqueurs de sport.

Un écran (enfin) totalement tactile et une meilleure autonomie

Fitbit n’hésite pas à qualifier son Charge 3 comme étant le meilleur de ses bracelets connectés. En même temps, le contraire aurait été étonnant. Il faut cependant avouer que la marque a amélioré ce qui péchait sur le Charge 2 : un écran enfin totalement tactile. 40% plus grand que son prédécesseur, il conserve la dalle OLED tout en ajoutant un capteur de luminosité ambiante. L’interface a été améliorée, même si elle reste plus basique que celle de la montre connectée Versa.

Le Charge 3 pourra afficher les notifications de style SMS, les appels entrants et bien entendus vos progrès sportifs. Le GPS est absent, tout comme sur le Charge 2 à son époque. Le capteur de rythme cardiaque sera quant à lui bel et bien présent. Couplé à la nouvelle fonctionnalité Sleep Score actuellement en développement, il permettra de suivre avec plus de précision le sommeil et la santé cardiaque. Ajoutez à ça le suivi de 15 activités, le suivi de la santé féminine et une application au design retravaillé.

L’autonomie sera aussi améliorée, offrant maintenant jusqu’à 7 jours d’usage. C’est 2 jours de plus que le Charge 2, qui était déjà bien doté de ce point de vue. Cerise sur le gâteau, le traqueur est étanche jusqu’à 50m et peut suivre les progrès en natation. C’est donc plutôt complet, même si l’ensemble n’est pas non plus une innovation phénoménale.

Prix et disponibilité

Quelle somme prévoir pour acquérir le Fitbit Charge 3 ? Le prix de vente est classique pour un bracelet connecté de ce type : 149.95€. Une version spéciale avec des bracelets haut de gamme est proposée à 169.95€. Comme toujours chez Fitbit, il est possible de changer facilement de bracelet, une large gamme est disponible sur le site officiel.

Le Charge 3 est actuellement disponible en précommande. Les livraisons débuteront fin septembre/début octobre. Nous ne manquerons pas de vous proposer un test dès que possible afin de vérifier les capacités de ce traqueur d’activité haut de gamme. D’ici là, je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires.

[priice_widget keywords=”Fitbit Charge 3″]