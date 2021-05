Accueil » Actualité Fitbit Blaze: la montre connectée du géant des wearables est disponible Actualité Fitbit Blaze: la montre connectée du géant des wearables est disponible Rédaction AfricaDaily 221 Vues

La montre connectée Blaze de Fitbit, présentée lors du CES 2016, est disponible à la vente à l’internationale. Son prix s’élève à 229,95€.

Notre test du tracker est en ligne !

En janvier dernier, dans le cadre du CES 2016, Fitbit présentait sa toute première montre connectée, la Blaze. Avec cet accessoire, le leader du marché des wearables étend son activité au delà du secteur des bracelets connectés et entre en concurrence direct avec l’Apple Watch.

Design

La Blaze est désormais disponible à la vente à l’internationale. Elle se décline en trois taille, S, L et XL et trois coloris, noir, bleu et prune. Son design robuste et anguleux lui confère une identité propre et un charme particulier.

De nombreux capteurs

La montre comporte un accéléromètre et un gyroscope à trois axes. On retrouve également un capteur cardiaque, un altimètre, un capteur de luminosité, et un vibreur. En outre, l’accessoire peut être connecté au GPS d’un smartphone. Cependant, il n’accueille pas de GPS intégré contrairement au Surge, le bracelet-montre de Fitbit.

Prix et disponibilité

La Blaze est disponible sur le site officiel de Fitbit à cette adresse. Elle peut être commandé pour 229,95 euros. Par ailleurs, plusieurs bracelets de rechange sont disponibles. Plusieurs matériaux sont proposés : silicone, cuir ou métal. Les tarifs sont compris entre 29,95 et 139,95€.

Êtes-vous intéressés par cette montre connectée ?