Etude Smartwatches : Apple toujours n°1 d'un marché à bout de souffle Rédaction AfricaDaily 929 Vues

Les montres connectées sont au plus mal, mais quelques irréductibles constructeurs gardent le cap. Parmi eux : Apple et Samsung restent en tête des ventes.

Ce n’est plus une nouveauté : le marché des smartwatches bat de l’aile comme le montrait la dernière étude Kantar. La faute à des produits souvent onéreux et dont l’utilité reste parfois à démontrer. Selon une récente analyse du bureau Strategy Analytics, il y aurait cependant eu un petit regain des ventes au quatrième trimestre 2016, avec 8.2 millions d’unités écoulées. Un phénomène dû à la sortie de la nouvelle Apple Watch et aux fêtes de Noël. La firme de Cupertino aura d’ailleurs été la plus prolifique : 5.2 millions d’Apple Watch écoulées, soit 2% de plus qu’en 2015 à la même période. La marque à la pomme reste au sommet en possédant 63% de parts de marché sur la fin 2016.

Face à Apple, Samsung fait de la résistance malgré des ventes en baisse : 800.000 unités contre 1.3 millions fin 2015. Malgré une excellente qualité, la nouvelle Gear S3 semble peiner à convaincre le public. La faute à un prix en hausse et des changements peu probants par rapport à la Gear S2 ? Au final, la marque coréenne grappille 9.8% des parts de marché au dernier trimestre 2016. Apple et Samsung sont donc actuellement au sommet avec 72.8% du marché à eux deux. Que reste-t-il aux autres ?

Avec le rachat de Pebble et Vector, Fitbit gagne de plus en plus de terrain. Google (en partenariat avec LG) prépare ses nouvelles smartwatches sous Android Wear 2.0. Huawei et Motorola ne semblent plus vouloir tenter l’aventure. Le marché reste donc amorphe et les nouveautés peinent à arriver. Espérons que le MWC 2017 nous réservera quelques surprises !

Source Strategy Analytics