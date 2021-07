Accueil » Etude Étude : les objets connectés peuvent aider à atteindre les objectifs fitness Etude Étude : les objets connectés peuvent aider à atteindre les objectifs fitness Rédaction AfricaDaily 426 Vues

Une étude menée par le Journal of the American Heart Association prouve aujourd’hui que les objets connectés peuvent fortement aider leurs utilisateurs à atteindre leurs objectifs fitness et santé. Une bonne nouvelle pour l’industrie, mais aussi et surtout pour les consommateurs.

L’un des principaux objectifs des objets connectés est fixé depuis bien longtemps : aider l’utilisateur à atteindre ses objectifs fitness. Aujourd’hui, une étude publiée par le Journal of the American Heart Association démontre que les wearables permettent bel et bien d’améliorer la forme de leurs usagers.

Une synthèse de 224 études

Les chercheurs à l’origine de cette étude ont examiné les données issues de 224 études précédentes. Chacune de ces études visait à définir si une application ou un objet connecté aidait véritablement les utilisateurs à apporter des changements positifs à leur mode de vie.

Cette analyse révèle que les objets connectés tiennent bel et bien leurs promesses en la matière. Utiliser des wearables aide véritablement à atteindre des objectifs de santé, qu’il s’agisse d’un régime, de faire plus d’exercice, ou encore d’arrêter de fumer et de boire.

Un important facteur de motivation

En permettant de compter le nombre de pas effectués, ou de mesurer la fréquence cardiaque de l’utilisateur, les objets connectés aident le porteur à maintenir un bon niveau d’activité, et par conséquent un bon état de santé. De plus, ces fonctionnalités parviennent à motiver les usagers à délaisser le confort de leurs canapés pour aller marcher davantage. En parallèle, les utilisateurs d’applications dédiées à la santé voient rencontrent eux aussi davantage de succès, particulièrement en combinaison avec des consultations médicales.

La plupart des études passées en revue se contentaient d’examiner des individus pendant quelques mois. Par conséquent, davantage de recherches sont nécessaires pour conclure si les applications et objets connectés fitness s’avèrent utiles sur le long terme. Il reste appréciable de savoir que ces appareils remplissent la tâche qui leur est confiée, à savoir de faciliter l’accès à la santé et au bonheur.