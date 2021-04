Accueil » Etude [Etude] Objet connecté : les français encore peu équipé mais … Etude [Etude] Objet connecté : les français encore peu équipé mais … Rédaction AfricaDaily 218 Vues

Alors que les annonces de nouveaux objets connectés se multiplient cette année, les français reste peu équipé. Cela devrait changer rapidement puisque les intentions d’achat sont importantes pour les 6 prochains mois.

L’institut français de l’opinion publique (Ifop) vient de publier une étude sur les objets connectés au sein de trois pays : la France, les Etats-Unis et la Corée du sud. Réalisée auprès d’un peu plus de 6000 personnes agées de 15 à 64 ans, elle permet d’en savoir plus sur le marché des objets connectés et les (futurs) utilisateurs.

Les français déjà sensibilisés

Selon l’étude, 96% des français on déjà entendu parlé des objets connectés et 66% savent exactement ce que c’est. Des chiffres en réelle progression depuis la fin d’année dernière où toujours selon Ifop (étude ifop novembre 2014), 92% en avaient déjà entendu parler et 51% savaient ce que c’était.

Des intentions d’achats élevées

Même si le marché reste timide (les foyers sont peu équipés), pas moins de 1 français sur 2 se dit prêt à en acheter un d’ici les 6 prochains mois. A n’en pas douter, les objets connectés vont se retrouver au pied du sapin cette année.

Un beau chiffre qui reste loin des américains avec 58% et 78% en Corée du sud.

Des freins à l’achat

L’an dernier, les freins à l’achat était liés à l’utilité des objets connectés et à leurs prix. Sur ce dernier point, avec la concurrence accrue les prix baissent sur certaines catégories de produits.

Et vous, allez-vous acheté un objet connecté dans les 6 prochains mois ?