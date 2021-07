Accueil » Actualité Étude : le marché des wearables atteindrait 40 milliards de dollars en 2020 ActualitéEtude Étude : le marché des wearables atteindrait 40 milliards de dollars en 2020 Rédaction AfricaDaily 528 Vues

Selon une étude publiée par Research & Markets, intitulée « The Wearable Technology Ecosystem: 2016 – 2030 – Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals & Forecasts », le marché mondial des wearables atteindrait une valeur de 40 milliards de dollars en 2020.

Entre 2016 et 2020, le marché mondial des wearables (accessoires connectés) connaîtrait une croissance de 29% par an en termes de volume de ventes. En 2020, le marché atteindrait donc une valeur de 40 milliards de dollars.

Pour l’heure, les technologies de types wearable ont principalement été utilisées dans les industries professionnelles. Les secteurs militaires ou médicaux notamment utilisent ce type d’appareils depuis de nombreuses années. Cependant, les avancées récentes ont permis l’ouverture d’un marché de consommation à l’échelle du grand public.

Les principaux facteurs de l’ouverture au grand public

Les principaux changements ayant permis cette ouverture sont l’apparition de capteurs à bas coût, la connectivité sans fil, les matériaux actifs et les évolutions énergétiques. Dorénavant, les wearables et plus généralement l’internet des objets sont abordables pour tout un chacun.

La miniaturisation continue des appareils connectés ont permis à l’internet des objets d’atteindre le marché de masse sous différentes formes. Des lunettes aux bijoux connectés, on ne compte plus les variétés d’appareils disponibles dans le commerce.

Un écosystème dense et diversifié

Grâce à la capacité d’interconnecté ces appareils, l’écosystème des wearables suscite de plus en plus l’intérêt des consommateurs. Les principaux centres d’intérêt du grand public sont la santé, le fitness, les messageries et la socialisation. Cet écosystème est alimenté par des entreprises diverses telles que les constructeurs de smartphones, les opérateurs mobiles, les assureurs de santé, les vendeurs au détail ou les petites startups spécialisées.

Les principaux acteurs cités dans le rapport de Research and Markets sont :

270 Vision

3L Labs

4DForce

4iii Innovations

9Solutions

ARA (Applied Research Associates)

Moticon

Motion Fitness

Motorola Mobility

Movable

Mozilla Corporation

WTS (Wonder Technology Solutions)

X-Doria (Doria International)

Xensr

Zoll Medical Corporation

ZTE Corporation

Le rapport met en exergue les principaux éléments pilotes du marché, les défis, le potentiel d’investissement, les opportunités verticales et grand public, les secteurs d’application, la feuille de route du futur, la chaine de valeur, les études de cas, le partage des parts du marché et les stratégies des principaux acteurs. Vous pouvez consulter le rapport dans son intégralité à cette adresse.